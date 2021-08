La ex de Camilo Sesto habla sobre el supuesto hijo secreto del cantante

Este fin de semana en ‘Viva la vida’ se puso sobre la mesa la posibilidad de que Camilo Sesto hubiese tenido un hijo del que antes no se tenía constancia. Un hijo secreto que llevaría por nombre David, un taxista de Barcelona de 36 años, soltero y sin compromiso, y cuyo parecido físico con el afamado cantante es evidente, aunque no probatorio de que el artista fuese el responsable de su alumbramiento. Un joven que ahora denuncia estar siendo víctima de amenazas de muerte si no se mantiene callado y su supuesta verdad oculta como hasta ahora. Sin embargo, no está dispuesto a guardar silencio y ya ha contratado los servicios de Fernando Osuna, el abogado que se ha especializado en este tipo de causas de supuestos hijos de famosos que buscan el reconocimiento legal de su parentesco para así tener opción a hacerse con su correspondiente porción de herencia y el apellido que hasta entonces no podían portar.

Sobre todo esto ha sido preguntada Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, hasta ahora el único hijo de Camilo Sesto. Ella asegura que la noticia de que su expareja tenga un hijo secreto es “completamente falsa”. Está dispuesta a todo por zanjar esta revolución que pondría patas arriba, más si cabe, la vida de su hijo, por ahora heredero universal del legado de su padre: “No es verdad, ni se conocieron en Jávea, tan es así que esta señora no quiere denunciar nada porque es mentira”, asegura la ex de Camilo Sesto, que mantiene que su hijo por el momento está “tranquilo” y confía en que todo esto pase sin hacer demasiado ruido al creer a pies juntillas de que no se puede probar el vínculo paterno con el artista.

Vea el vídeo en el que Lourdes Arnelas, expareja de Camilo Sesto, desmonta la posibilidad de que el cantante hubiese tenido un hijo secreto de 36 años y echa por tierra todas las supuestas pruebas que este ha aportado para sustentar su demanda pública. ¡Dale al play!