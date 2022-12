Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler llevan horas en el foco mediático tras confirmarse su ruptura tras ocho años juntos. Su separación ha sido toda una sorpresa, aunque SEMANA ya publicó en junio que habían tomado la decisión de vivir separados después de tener una crisis en su relación. Sin embargo, en los siguientes meses se dejaron ver juntos de nuevo. Tanto es así que el premio Nobel no dudó en acudir y estar presente en el evento familiar que hicieron en la casa de la socialité en Puerta de Hierro, Madrid, para celebrar el cumpleaños de Fernando Verdasco.

Fue el pasado 15 de noviembre cuando el tenista sopló las velas ante la atenta mirada de su mujer, Ana Boyer, sus hijos, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, entre otros. Este fue el último evento familiar en el que vimos al premio Nobel en casa de Preysler y acompañado de toda la familia de su pareja. Se le pudo ver de lo más animado, esperando el momento tarta después de haber comido todos juntos en el comedor de la mansión.

No quiso perderse el cumpleaños de Fernando Verdasco

Presidiendo la mesa principal, Mario Vargas Llosa, todavía con la servilleta sobre sus piernas después de haber comido, canta y aplaude a la vez que Ana Boyer y Tamara Falcó cantan el mítico ‘cumpleaños feliz’ mientras entran en el comedor con las tartas de cumpleaños. El premio Nobel parecía estar de lo más integrado, como lleva siendo desde que se conoció su relación con Isabel.

Y es que mantiene una relación muy especial con los hijos la socialité, pero también con Fernando, que ya lleva años en casa de esta familia. Durante estos ocho años que ha durado la relación de Mario con Isabel ambos han entablado una buena amistad. De hecho, siempre que se ven se tratan con muchísimo cariño. También fuimos testigos de esta relación tan especial el pasado 21 de octubre durante un encuentro para la cultura en libertad Forum en Madrid.

Han demostrado siempre que entre ellos hay muy buena sintonía

«Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión», declara Isabel Preysler rotunda y triste a ¡Hola! Tal y como han asegurado, la decisión está tomada y no hay vuelta atrás, así como que no ha habido terceras personas.

Todo hace indicar que una escena de celos llevó a Mario a salir de casa de Isabel Preysler y trasladarse hasta el piso que este tiene en el centro de Madrid. Después de unos días, todavía no ha vuelto a la casa de la socialité. Ahora ella ha declarado rotunda que el motivo es una ruptura definitiva entre ellos. Pero no solo esta discusión les ha llevado a romper. La pérdida de la ilusión que se tienen en los comienzos de una relación ha hecho que tomen la decisión de romper la relación definitivamente. SEMANA ya publicó a finales del mes de junio que estaban viviendo separados, pero ellos lo desmintieron. Ahora se puede demostrar que durante ese verano sufrieron una fuerte crisis que ahora no han podido superar, terminando así en ruptura.