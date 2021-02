La presentadora de televisión ha preparado la mejor sorpresa de cumpleaños a su madre con un detallazo incluido que ha emocionado mucho a la segunda.

Eva González está de celebración. La presentadora de televisión tiene un motivo de peso para estar feliz. Y es que su madre ha cumplido 65 años y sus hijas la han querido sorprender con el mejor detalle. Han encargado una tarta de lo más completa y con todo lujo de detalles.

«Hoy ha sido un día especial. La “Lela” ha cumplido 65 años, ella dice que está ya en la 3ª edad, yo pienso que está en la 3ª juventud porque su vitalidad, su fuerza, su elegancia y su arte serán eternos pase el tiempo que pase. Te quiero Mamá. Feliz cumpleaños #vivalamadrequemepario«, escribe emocionada.

Pero el detalle escondía una declaración de amor de lo más espectacular, que estamos seguros que ha emocionado mucho a la madre de Eva. «Su coraje por vivir y su capacidad de reinventarse y adaptarse». Esta es parte del mensaje que le han querido transmitir sus hijas en su tarta de cumpleaños.

Eva ha sorprendido a su madre con este detallazo de cumpleaños

No han faltado las reacciones de varios rostros conocidos, que no han dudado en felicitar a la madre de Eva Gónzalez. «❤️», escribía hace apenas unas horas Sara Carbonero desde el hospital en el que tuvo que ser intervenida hace unos días tras sufrir una recaída en su cáncer de ovarios. Para la presentadora ha sido todo un detalle.

«Viva esa madre que os parió!», reaccionaba Roberto Leal, que mantiene una relación increíble de amistad con la presentadora, a pesar de que trabajan en medios de comunicación que son competencia. Ha recibido el mensaje de Lourdes Montes, a pesar de que en muchas ocasiones se ha rumoreado que mantienen una relación tensa: «Muchas felicidades 😍😍».

La tienda encargada de elaborar la tarta ha desvelado que sorprender a su madre ha sido idea de las dos hijas: «Felicidades a una mamá que hoy sopla sus 65 y sus hijas han vuelto a confiar en en nosotros para sus celebraciones familiares, gracias por hacerme hueco en estos momentos @evagonzalezoficial y @mariagonzalezferndz Felicidades Encarni, a seguir sumando, estas estupenda», detalla.

Una idea de las hermanas González

Eva González siempre ha tratado de mantener en un discreto segundo a su familia. Su fama hace que tenga que convivir con la prensa en su día a día. Aunque no habla mucho de los miembros de su familia, en alguna ocasión, la presentadora de televisión ha destacado la figura de su madre con palabras que hacen emocionar a cualquiera.

«Como a cualquiera madre, con el niño y el trabajo es difícil conciliar. Haces malabares. En realidad la conciliación es un invento, son los abuelos. En mi caso, mi madre. Si no fuera por ella… En la tele son muchas horas y sabes cuando entras, pero no cuando acabas, y yo no podría recogerlo», aseguraba sobre la gran ayuda que recibe de Encarni.