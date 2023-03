Eva González reacciona a los reproches de Lucía Rivera

Tras la ruptura entre Eva González y Cayetano Rivera, ninguno de los dos se ha dedicado una palabra malsonante. Todo lo contrario. A juzgar por algunas apariciones juntos, se puede decir que mantienen una relación cordial. Sobre todo por el bien del hijo que tienen en común. Sin embargo, quien puede romper esa paz y esa tranquilidad tras su separación es Lucía Rivera, la hija del diestro con Blanca Romero. La modelo ha publicado un libro, 'Nada es lo que parece', en el que habla de algunos de los aspectos de su vida íntima. Ha hecho su confesión más dura asegurando que ha sufrido maltrato por parte de dos de sus exparejas y, además. ha cargado contra Eva González. Según Lucía, no ha recibido el cariño esperado por ella: "Me habría gustado recibir alguna migaja de cariño", decía refiriéndose a la presentadora de Antena 3. Horas después de que salieran a la luz estas duras acusaciones, Eva González ha reaparecido y ha reaccionado a las palabras de Lucía Rivera. ¡No te pierdas el vídeo y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, a Eva González no le han preocupado muchos las declaraciones de la hija de su ex. Con una sonrisa de oreja a oreja, la presentadora de 'La Voz' intenta no darle mayor importancia a lo que ha dicho Lucía Rivera. Da la callada por respuesta y tan solo su risa y un gesto de alucine es la respuesta de la presentadora a las duras acusaciones de la modelo. Al parecer y según relata la joven en su libro, la relación entre Eva y ella no ha sido del todo buena. Aunque de puertas para fuera parecía que se llevaban de maravilla, las palabras de Lucía Rivera indican lo contrario.

Las duras acusaciones de Lucía Rivera hacia Eva González

«Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí», comienza diciendo la joven en su libro. Lucía cree que Eva nunca la aceptó del todo pero que la llegada de su hermano, Cayetano Jr: "Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle», detalla. «Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido», recuerda.

Eva González está centrada en su trabajo y en el cuidado de su hijo. Si nunca ha hablado de la relación de Cayetano Rivera con su hija, Lucía Rivera, no lo va a hacer ahora que han decidido tomar caminos separados. La que fuera Miss España intenta no entrar en ninguna polémica con ningún clan Rivera y quiere mantenerse al margen de todo ello. Sobre todo ahora que Cayetano ha rehecho su vida con una presentadora portuguesa, Maria Cerqueira, a quien conoce desde hace ya unos años. La presentadora quiere seguir con su vida y no entrar en ningún debate, que pueda perjudicar la relación con el padre de su hijo, con quien quiere seguir llevando una relación muy buena por el bien de su pequeño.