Eva González se sincera sobre Lourdes Montes, el bautizo de su hijo y la polémica ‘MasterChef’

Eva González se ha enfrentado una vez más a las preguntas de los reporteros y, con ello, toma el pulso de la actualidad mediática creada en torno a ella. La presentadora de ‘La Voz’ no solo habla de trabajo en su labor de madrina de Cortefiel, sino también sobre cómo es realmente su relación con Lourdes Montes, cómo compagina el trabajo con la maternidad, responde a los últimos dardos de sus compañeros de ‘MasterChef’ o cuándo decidirá bautizar al fin a su hijo.

¿Cómo llevas la maternidad?

Disfrutando mucho y estando con el tiempo que puedo con él.

¿Gatea, anda, dice las primeras palabras?

Gatea a la velocidad del rayo y dice mama, papá, agua (risas)…

¿Cómo repartís las obligaciones del bebé?

A Cayetano no se le da bien dar de comer, lo suelo hacer yo o mi madre. Pero todo lo hacemos juntos. Me molesta que me digan que Caye me ayuda o participa con mi niño, es corresponsable conmigo. Él es su padre y yo su madre.

Ahora es un poco mayor, pero cuando era bebé te tuviste que incorporar a la tele y te perdiste cosas de él…

Al principio es más duro, duermes muy poco porque se despierta por la noche, era más difícil. Ahora, desde que ha cumplido el año, hay noches que duerme del tirón y piensas, ¿Qué pasa aquí? Jajaja

¿Tiráis de la hermana mayor para que haga de canguro?

No, no. Ella no hace de canguro. Ella no está aquí, está con su trabajo y no.

¿El segundo niño para cuándo?

Ahora vamos a tirar para adelante con los directos de la voz (risas)

¿Estas contenta con el cambio de programa?

Estoy muy contenta, me lo estoy pasando muy bien. Para un presentador es mejor un directo, es más divertido que el grabado y a mí me encanta la música. El directo de ayer lo disfruté un montón, me lo pasé súper bien.

¿Viste el martes MasterChef?

No lo vi porque estábamos ensayando para el directo de ayer. Acabamos sobre las 12 o la 1.

¿Has visto la pedazo de audiencia que hicieron?

Si… y me alegre muchísimo. MasterChef es un formatazo que tiene a unos jueces maravillosos, que son compañeros y que los adoro.

¿Cómo has recibido la frase de Pepe diciendo que no te echan de menos?

El que no conozca a Pepe que lo compre. Lo recibí riendo porque lo conozco y se la ironía que maneja. Justamente ayer estuve hablando con él.

¿Vamos que hay buena relación?

Claro claro, nosotros somos amigos. En MasterChef es como una familia, se hace una piña porque se viaja… esos lazos de amistad no los puede parar nadie.

¿Qué tal tu relación con los coachs que dicen que alguno tiene más aires de grandeza? En concreto hablan de Paulina

Yo me llevo bien con todos. Paulina es súper simpática tiene un punto de mexicana, de fuerza. Me llevo muy bien con los del kid, con los aserores. Yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad.

¿Has notado algún cabio de estilismo en los programas?

Sí sí, pero porque te lo pide. Es de noche, un plato más grande, en directo, más oscuro, te pide más brillo.

¿El bautizo para cuándo?

No lo sé. Queremos bautizarlo, pasar un día agradable con la familia y amigos. Será en Ronda. No lo hemos bautizado por falta de tiempo. Nos gustaría bautizarlo, pero no corre prisa. Va a ir andando y se va echar el propio el agua (risas) Yo estoy en plenos directos y Cayetano en plena temporada.

El otro día estábamos con tu cuñado Francisco y nos dijo que no habéis podido conocer al niño porque están en Sevilla y vosotros en Madrid y la relación en las cuñadas está todo bien…

Es una barbaridad, está todo bien.

¿De dónde pueden surgir esos rumores?

De tus amigos de la prensa porque yo la verdad que no tengo ni idea.

¿Te molestan?

No, porque yo sé dónde está la verdad.

¿Los niños se conocen?

Sí. Yo no pude ir a ver a Curro porque estaba con las grabaciones y eso, pero en cuanto tuvimos una semana libre nos bajamos para Sevilla y lo primero que hicimos fue conocerlo.

¿Lo habéis hablado vosotras?

No, nos reíamos y decimos que eliges: Kate o Meghan (risas)

¿Esta Semana Santa como se presenta? ¿Tienes que trabajar o descansar? ¿Vais a bajaros a Sevilla?

Habrá unos días que son de fiesta que esté descansando y otros que tenga que trabajar. La intención es bajarnos a Sevilla, pero a ver como lo hacemos.

¿Habéis apuntado al niño alguna cofradía?

No, todavía no.

Hay muchos toreros que han saltado a la política. Han dicho que a Francisco Rivera le han propuesto dos partidos, ¿y a Caye le han tirado la caña?

Que yo sepa no.

¿Te gustaría que se metiera a política?

Él está toreando, está en activo. El domingo tiene corrida en Castellón, está centrado en el toro

¿Si se metiera a político lo apoyarías?

Como si es administrativo. Pues claro, como pareja que soy yo le apoyaría en lo que pueda y ya está. Como si yo intento ser diseñadora

Dicen que algunos toreros que han saltado a la política como Miguel Abellán o Serafín Vega no están cualificados…

No me he enterado de nada. Sé que Miguel se ha metido con el PP pero no he leído nada para poder dar mi opinión.

¿Crees que los toreros están cualificados?

Yo que sé. La persona como persona está cualificada a lo mejor sí o no, pero como individuo. Depende del individuo, no de la profesión que ejerza.

¿Te animarías hacer una colaboración con Cortefiel a nivel de diseño?…

Porque no, a mí me gustaría.

¿Has hecho una de bañadores con Cortefiel?

No no. Lo que hice fue con Woman Secret. Esa campaña fue muy bonita, le tengo mucho cariño, la hice con Bimba. Bimba diseñó los bañadores y bikinis para la gente que había tenido cáncer y había perdido el pecho

¿Te gustaría diseñar una campaña de complementos, joyas…?

Sí, porque no, a mí me gusta la moda.

Kiko y su mujer han llegado a la final de GH DÚO, ¿los ves ganadores?

A mí me encantaría que ganaran. No lo veo, la verdad. Cuando llego a casa, ceno, me pongo una serie, el niño y, cuando me di cuenta es hora de ir a la cama.

¿Eres una mujer empoderada?

No, yo soy una mujer normal, trabajadora y madre. Como miles de mujeres.

Se acercan las elecciones, ¿tienes tu voto claro?

El voto es secreto. Los españoles tenemos que hablar en las urnas.

La relación de Marc Márquez y Lucía Rivera

He escuchado algo, pero yo no me entero de nada.

¿El mejor recuerdo de la feria de abril?

Es una foto que tengo con mi padre de la manita. Tendría un anito y medio y estoy vestida de flamenca con mi padre.

¿Qué es lo que no te puedes perder de la feria si vas?

Beberte una jarra de rebujito sentada y un plato de jamón (risas).