Eva González no es muy dada a mostrar aspectos de su vida personal a través de las redes sociales. La presentadora de televisión prefiere mantenerse en silencio acerca de sus planes cuando no está trabajando, aunque de vez en cuando hace una excepción. Hace unas horas ha dado el paso de desvelar que ha tomado una decisión que ya no tiene vuelta atrás. Y es que se está quitando un tatuaje que lleva desde hace años.

Aunque tiene varios, Eva ha querido quitarse el que tiene en la parte interior de su tobillo derecho. «Esta es mi primera sesión, ya os iré contando cómo va evolucionando. Tenía este tatuaje hace mucho mucho tiempo y, aunque me encanta, no estaba bien hecho, así que he decidido eliminarlo y me he puesto en manos de los mejores», ha escrito junto a un vídeo en el que vemos cómo le borran el tatuaje de su piel.

Se está quitando de su cuerpo esta tatuaje

La presentadora de televisión ha querido quitarse este tatuaje. Ella asegura que se lo quita porque no está bien hecho, algo que podemos entender. Después de analizar este dibujo desde diferentes perspectivas, no sabemos de qué se trata lo que tiene tatuado en su piel. Parece algo similar a un jeroglífico. Unas tres letras que no sabemos identificar. Este podría haber sido el principal motivo por el que hadado el paso de eliminarlo.

Aunque parecía no estar muy orgullosa de él, Eva no lo ha escondido nunca, ni en los eventos públicos a los que ha acudido ni en los platós de los programas que ha presentado y presenta. Tampoco lo ha querido esconder en las publicaciones que ha publicado en sus redes sociales.

Un dibujo que casi no podemos identificar ni descifrar

Pero no es el único tatuaje que Eva tiene en su cuerpo. La sevillana tiene un mítico en el empeine de su pie izquierdo. Una palabra en árabe que quiso llevar siempre con ella después de haber hecho un viaje a Marruecos con una amiga. Parece que de esa experiencia guarda un bonito y especial recuerdo y quiso hacerse un tatuaje en su piel para recordarlo siempre. También lleva un tribal en el omóplato derecho, que trata de esconder siempre que puede con la ropa. Sin embargo, no siempre es posible y hay veces que lo enseña.