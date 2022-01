17 años han pasado desde que Sandra Domecq falleciera tras luchar con ahínco contra el cáncer. La que fuera pareja de Bertín Osborne sigue siendo recordada por sus hijas pasen los años que pasen, de hecho, este jueves fue rememorada en redes sociales por sus propias hijas. Una de ellas, Eugenia Osborne, compartió una foto inédita junto a una emotiva carta con la que se ha abierto en canal ante todos sus seguidores, los mismos que aplauden su sinceridad en esta fecha tan especial para ella. Aunque el vacío que le dejó su ausencia ha sido imposible llenarlo, Eugenia se apoya en su familia y en sus amigos para recordar a su progenitora. «Hoy cumplirías años, 68 años. Ya han pasado 17 años desde que te fuiste, pero pienso en ti cada día», comienza diciendo la hija de Bertín Osborne.

Orgullosa de la relación que consiguió fraguar con ella e imaginando todo lo que haría junto a ella si estuviera presente, la diseñadora no puede estar más feliz por la madre que tuvo. Al igual que sus hermanas, para quienes sigue estando en su cabeza Sandra Domecq cada día y cada paso que dan. «Pienso en contarte lo que me ha pasado durante el día, las anécdotas de tus nietos, pedirte consejos sobre la vida y el trabajo, oírte reír o enfadarte (ahora me río recordándote enfadada). Todos los que tuvieron la suerte de conocerte te recuerdan con tanto amor y tanto cariño que no puedo sentirme más afortunada de que tú fueras mi madre. ¡Eras tan especial, bella, divertida, espiritual, sabia y mágica! Espero volver a estar contigo, aunque no demasiado pronto. Feliz cumpleaños», finaliza el texto.

Un año de cambios para ella

Eugenia Osborne ha vivido un año de cambios, por lo que tener a su madre a su lado hubiera sido muy reconfortante para ella. Sandra, a buen seguro, hubiera sido su confesora cuando comenzaron las crisis con el que era su marido, Juan Melgarejo, del que se separó tras 14 años juntos y tres hijos en común. También a elegir la casa a la que se mudó tras su separación o la hubiera aconsejado en cada uno de sus retos profesionales, el último de ellos como diseñadora de delantales y otros accesorios que triunfan entre sus followers convertidos en clientes. Ahora los Osborne viven momentos bonitos en lo que respecta a la familia, cabe señalar que Claudia Osborne espera su primer hijo junto a su marido, aunque no está teniendo un embarazo fácil.

