En SEMANA te contamos en exclusiva cómo está María Jesús Ruiz tras perder la guarda y custodia de la hija que tiene en común con Julio Ruz.

María Jesús Ruiz se enfrentó hace algunos días a la peor batalla de su vida. Un juez decidió que la guardia y custodia de la hija que tienen en común ella y Julio Ruz sea para el empresario, un fuerte golpe ante el que se encontró hundida. «Es el peor día de mi vida», dijo hace tan solo unos días entre lágrimas. Tras esta confesión la modelo aseguró que el motivo no era otro que su trabajo, ya que lo hacía fuera de la provincia: «No quiero perder a mi hija por tener que trabajar. Me parte el alma». La modelo quiere seguir trabajando en televisión sin tener que renunciar a su pequeña, pero ¿cómo está la jienense días después de conocerse este varapalo? SEMANA ahora revela en exclusiva cómo han sido sus últimos días y cuál es el plan que tiene en mente para estar al lado de su segunda hija de 3 años y medio.

María Jesús Ruiz va a recurrir la sentencia

Para María Jesús Ruiz no está siendo fácil ni mucho menos este proceso, sin embargo, fuentes de toda solvencia nos aseguran que ella luchará hasta donde haga falta. «No se rinde. Ella quiere lo mejor para su hija y va a recurrir. Ya está todo en manos de sus abogados«, explican a esta revista. Pasos que desvelan que la que fuera Miss España no ha bajado los brazos, ya que cree fervientemente en su derecho como madre trabajadora. Eso sí, por el momento no se plantea un cambio de residencia de Jaén, ciudad en la que actualmente vive, a Madrid, lugar al que viaja con asiduidad por cuestiones laborales. «Este cambio no se está estudiando», dicen a este medio.

Apoyada en su pareja, Curro, y en su familia más allegada, María Jesús se encuentra desconcertada a la par que sorprendida. El dictamen del juez le ha dejado boquiabierta, pero no por ello se conformará con la decisión del mismo. Además, cabe señalar que, según confirman a SEMANA, son muy pocas las horas en las que la colaboradora de televisión se ausenta de Jaén para acudir a su puesto de trabajo. «Ahora va y viene en el día cada vez que tiene que viajar. Son solo unas horas y ella es muy cuidadosa con todo esto. Lleva una vida muy casera y es una madre excelente. Está muy pendiente de sus dos hijas», dice otra fuente. Sus dos pequeñas se han criado juntas y siempre con ella, por lo que cree que lo mejor es que esta situación continúe del mismo modo.

Este mismo martes María Jesús se mostraba positiva ante la etapa que se avecina y así lo demuestran las palabras que ha posteado en sus redes sociales. «Siempre he sido una persona de fe y ahora más que nunca en Navidad sigo creyendo. ¿Tú crees que todo saldrá bien? Mi corazón dice que sí», escribe en su perfil de Instagram. Una reflexión tras la que ha recibido mensajes de ánimo, el apoyo de sus seguidores y con el que le mandan mucha fuerza ante la dura etapa a la que se enfrenta.