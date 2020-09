Isabel Rábago ha publicado una fotografía desde su casa y en un principio ha preferido desactivar una opción de redes con el fin de no obtener críticas.

La periodista Isabel Rábago ha utilizado una estrategia cada vez más común en redes sociales. Y es que como muchos rostros conocidos la colaboradora de televisión se enfrenta al mundo ‘hater‘ en el que recibe multitud de comentarios negativos que poco tienen que ver con la crítica constructiva. Quizás queriendo evitar esa situación, Rábago ha publicado una imagen, eso sí, con una restricción. Con el fin de no exponerse demasiado y no recibir mensajes de esa índole, Isabel ha desactivado la opción de Instagram en la que permitía que sus seguidores le enviaran mensajes. Lo ha hecho después de postear una imagen ‘selfie-espejo’ en la que se le puede ver con un look que además de sentarle de maravilla, lleva incluido una lección en sus colores. «No todo es blanco o negro… Me voy a la tele. Hoy @telemadrid #EstáPasando«, ha escrito la también abogada.

Sin embargo, poco después se ha arrepentido. Así lo demuestra que ahora sí que exista la opción de realizar comentarios en esta y otras publicaciones. Una fotografía que en cuestión de horas ha recibido miles de likes así como bonitas palabras que ensalzan su belleza o su estilo, aunque esto no es el único detalle llamativo, pues Isabel Rábago ha mostrado una parte muy íntima de su vida. A pesar de que para algunos pueda pasar desapercibido, lo cierto es que con esta imagen la tertuliana de ‘Ya es mediodía‘ nos ha mostrado uno de sus rincones más especiales a la par que desconocidos, su casa. Una vez más Rábago se ha decantado por esta parte de su hogar para inmortalizar su look y compartirlo ante sus más de 100.000 followers.

Fue la pasada semana cuando copó titulares tras una reflexión que hizo en sus redes sociales y que, por cierto, fue muy aplaudida. La periodista habló alto y claro sobre su instinto maternal, el cual era nulo, dejando cristalinos sus planes en el futuro. Isabel Rábago está casada con su marido, Carlos Rodríguez Ramón, desde el año 2007 y tras recibir incesantes preguntas acerca de si se plantea tener hijos, la colaboradora ha querido cortar por lo sano respondiendo de una manera tajante. «Voy a contestar de una manera fina… No tengo hijos porque no me da la real gana. No tengo instinto maternal alguno. Por ser mujer no tengo la obligación de tener hijos. Porque mi esposo y yo lo tenemos claro de siempre. No queremos hijos… ¿Algún problema? No sé, pregunto», escribió en su Twitter. Sus palabras no solo consiguieron una reacción en sus seguidores, también en famosos como Carlota Corredera, quien espetó «Ser madres no es una obligación de las mujeres, es una elección». Un comentario al que Isabel respondió con un beso a la presentadora de ‘Sálvame‘.