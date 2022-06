Después de nueve años de la muerte de Mario, el proceso sigue su curso después de que la familia del cámara no esté dispuesta a cerrarlo. Ahora ya se han presentado otros informes que presentan otras pruebas que demuestran que ha habido corrupción durante la resolución. La familia no se cansa y lleva demostrando años que no se van a quedar de brazos cruzados. Ahora queda que en Italia sigue su curso la resolución del caso, que ya se cerró en España.