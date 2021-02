La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ reaccionaba así a la sorprendente noticia de embarazo de Ivana Icardi, que mantiene una relación con su ex, Hugo Sierra.

Adara Molinero parece haber olvidado ya su vida al lado de Hugo Sierra, padre de su hijo Martín. Eso es lo que sacamos en conclusión cuando ha hablado sobre la noticia de que va a ser padre por segunda vez junto a Ivana Icardi. «Bueno, al final no es mi historia», comenzaba diciendo rotunda, dejando claro que no parece importarle demasiado el paso que va a dar la pareja.

La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ está centrada en su vida y lo dejaba muy claro: «Yo ya tengo mi vida, he rehecho mi vida y cada uno hace lo que quiere», ha comentado. Al preguntarle sobre si lo esperaba, Adara Molinero repetía que no era su historia y que no tenía más que añadir.

En cuanto a su relación con Hugo, espera que no le afecte: «No creo que me afecte… Yo creo que la relación va a seguir igual, cordial, sin más y ya está, o por lo menos yo lo espero así. Espero que se haga cargo de sus tres hijos por igual, que les dé todo lo que necesitan, todo lo que implica y ya está», declara. Adara no ha querido mojarse al ser preguntada por si tiene alguna duda de Hugo como padre.

Las palabras de Adara llegan unas horas después de que los protagonistas de la historia hicieran pública la mejor noticia. Hugo Sierra e Ivana Icardi serán padres en unos meses, tal y como han anunciado los propios protagonistas en sus redes sociales. La argentina y el uruguayo han logrado superar las crisis del pasado y ahora están más felices que nunca, prueba de ello, la noticia que acaban de confesar en sus respectivos perfiles.

Serán padres de una niña a la que llamarán Giorgia, una noticia con la que están pletóricos. Lo han gritado al mundo con una fotografía en la que se funden en un tierno beso y mientras posan con una ecografía: «Bienvenida nuestro amor GIORGIA». Aunque para Hugo Sierra será su tercer hijo, para Ivana será el primero. La joven de 25 años ha posteado también la misma imagen, aunque con un texto diferente y es que está tan enamorada de su pareja que insiste en que ahora tiene dos grandísimos amores en su vida.

«Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida…», escribía, palabras con las que deja claro el momento tan mágico en el que se encuentra. La diferencia de edad no parece haber sido un problema para ellos, cabe recordar que les separan 22 años, pero para ellos este ‘detalle’ solo ha sido una cifra. Sus respectivas familias están felices con la llegada de este bebé y así lo han hecho saber a través de las redes sociales.