Rafa Nadal y Xisca Perelló están pasando por una de las etapas más dulces de su vida. Tres años después de darse el «sí, quiero» en una romántica ceremonia, la pareja está esperando a su primer hijo en común. Una buena noticia que llega después de que el tenista ganara su 14ª Roland Garros. Se trata del broche perfecto a sus más de 17 años de relación y que llenará de felicidad su hogar de Porto Cristo (Mallorca).

A pesar de que cuenta con varias propiedades inmobilarias, Rafa Nadal vive en Porto Cristo, en un impresionante chalet valorado en cinco millones de euros situado junto a las Cover de Drach, en primera línea del mar. Además, está a poca distancia en coche de su ciudad natal, Manacor. Se trata de una amplia vivienda que está inspirada en la arquitectura mallorquina y que cuenta con tres salones, habitaciones con chimenea, desván, garaje y un acceso privado al mar. A pesar de que es muy discreto a la hora de hablar de su vida privada, lo cierto es que gracias a la pandemia pudimos conocer de primera mano su hogar gracias a las publicaciones que hacía en sus redes sociales.

La vivienda de Rafa Nadal y Xisca Perelló está decorada al detalle y tiene rincones especiales en los que desconectar y recargar las pilas. Como por ejemplo, las zonas exteriores. El chalet cuenta con piscina, comedor de verano y zona de estar. Una zona especial en el que poder pasear con el bebé.

En cuanto a la decoración, en el interior vemos que la pareja ha apostado por tonos neutros, donde predomina el blanco, a la hora de equipar la casa. Se decantaron por el mármol para la encimera de la cocina y otras de las estancias de la vivienda apuestan por la piedra. La decoración de la misma también nos indica que ambos son unos apasionados de la pintura abstracta, puesto que en algunas de sus paredes podemos encontrar atrevidas obras de arte. En cuanto al salón, se trata de un amplio espacio, decorado con dos grandes sofás de piel, una mesa baja al centro, que en ese momento estaba lleno de platos de comida, y una tele grande para poder verla bien desde cualquier punto del salón.

Con su propio gimnasio

Como no podía ser de otra manera, Rafa Nadal cuenta con su propia zona deportiva en una de las salas de su casa. No falta de nada y no es para menos. El gimnasio cuenta con varias máquinas y está perfectamente equipado para que pueda tener una larga jornada de entreno. Además, en su amplia zona ajardinada podemos ver cómo Rafa Nadal ha improvisado en más de una ocasión una pista de tenis