En SEMANA, Anabel Pantoja tras su ruptura con Yulen Pereira: "Ahora tengo que estar bien"

Yulen Pereira estallaba a comienzos de esta semana tras su ruptura con Anabel Pantoja. "He estado viviendo cosas que no me merezco", acertaba a decir. Hastiado de todos los rumores que le acusaban de infiel, disparaba una vez más, asegurando que "ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos". Unas incendiarias declaraciones que le llevan a primera línea mediática, al igual que a la sobrina de la tonadillera con la que SEMANA ha charlado en exclusiva. La colaboradora de televisión apenas se ha pronunciado acerca del final de su historia de amor, por lo que sus palabras despiertan todavía mayor curiosidad. Anabel Pantoja está digiriendo lo sucedido y nos confiesa cuál es su objetivo a partir de ahora: "Ahora tengo que estar bien". Desde este miércoles podrás descubrir en el interior de la revista todas sus declaraciones, las cuales no te puedes perder, pues en ella se reflejan a la perfección el momento que está viviendo.

Anabel Pantoja ha sido portada desde que se conociera el punto y final de su relación con Yulen Pereira. De hecho, se ha llegado a decir que le ha sido infiel con Melania Puntas, una modelo que incluso se ha alzado como ganadora de un concurso de belleza. Mientras el esgrimista dice que lo peor para él "ha sido ver su cara en una portada diciendo que ha sido infiel a Anabel durante tres meses", la influencer prefiere tomarse todo de otro modo. La sevillana se está refugiando en sus seres queridos para superar el trance de su ruptura, la cual se produjo a principios del mes de marzo. El duelo es inevitable, pero el deseo de Anabel Pantoja es vivirlo de otra forma distinta a la de su ruptura con Omar. Quiere hacerlo de una manera más pausada y, sobre todo, aceptar la nueva etapa en la que está ahora, un comienzo al que ella quiere sacarle su parte positiva.

La también colaboradora de televisión ha dado un giro de 180 grados a su vida. Si bien ha sido Yulen el que ha tomado la decisión de romper su noviazgo, Anabel ha aceptado este paso y no tiene intención de luchar. Llama la atención que hace tan solo unos días la hispalense y Yulen jugaran al despiste con extraños movimientos en sus redes sociales, los cuales dejaban ver que podían darse una nueva oportunidad. Días después de mostrar un comportamiento inesperado en el universo 2.0, Anabel se confiesa con SEMANA sobre el desamor que está viviendo. La sobrina de Isabel Pantoja vuelve a estar soltera, aunque su corazón no está recuperado. Necesita tiempo, tal y como nos da a entender ella misma en una charla mantenida con este medio en exclusiva.

Yulen Pereira ha viajado a Canarias para replantearse su futuro y volver a su refugio, ese lugar que le hace sentir en paz. Tras 'Supervivientes' se enamoró y perdió a su padre en los meses posteriores, lo que confirma que Anabel está viviendo una intensa etapa de emociones. Con un presente televisivo que poco tiene que ver al que tenía cuando emprendió la aventura selvática, son muchos los que se preguntan la razón por la que no ha roto su silencio en un plató. Sin embargo, su objetivo es hacerlo de una forma más íntima. Por ello, no te puedes perder la última reacción de Anabel Pantoja en esta revista. ¡SEMANA ya está en tu kiosco!