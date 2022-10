Una empresa de mudanzas acude al edificio donde se encuentra el piso que compartían Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el centro de Madrid. Esta situación hace sembrar la duda sobre si el empresario ha decidido finalmente llevarse ya las cosas de la casa tal y como la marquesa de Griñón le pidió tras su ruptura. Cabe destacar que la moto del empresario continúa aparcada en el exterior del domicilio.

Lo que se desconoce es el paradero del empresario. La última vez que lo vimos fue el viernes 23 de septiembre cuando acudió a una boda junto a su chica. Fue ahí donde desmintió la infidelidad y donde dejaba claro que el vídeo que se había hecho viral pertenecía a 2019. Desde ese día no vemos a Íñigo, que podría haberse refugiado en casa de su madre o de un amigo.

Un viaje a México que ha dado mucho que hablar

La marquesa de Griñón hacía balance del momento personal que atraviesa en Ciudad de México. «No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que también él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios». Desde sus firmes principios religiosos, aseguró que no siente «odio hacia él ni aberración. Me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida considere que esas son las cosas por las que vive. A mí eso sí que me da pena”.

La hija de Isabel Preysler confesó que su exnovio le ha pedido perdón, pero que es algo en lo que tiene que «trabajar». También dijo que ha atravesado por una auténtica montaña rusa de emociones y que se ha refugiado en la religión. «Rogué muy fuerte que si mi novio de aquel entonces era para mí, que se realizara, que llegáramos al matrimonio y que, si no, que por favor lo apartara». Sus palabras han causado sorpresa en muchos famosos, especialmente en Jorge Javier Vázquez, que ha sido muy crítico con ella. «Lo que has hecho en México este fin de semana ha sido sembrar el odio». Pero aún hay más. No contento con la retahíla de críticas que le ha dedicado en el programa, ha vuelto a cargar contra ella en sus redes sociales. «Discursos como el de Tamara Falcó son nocivos en una sociedad que aspira a vivir en libertad. Asusta la manera que tiene de demonizar a quienes no piensan como ella. Tamara Falcó se ha coronado como la más firme representante de la España negra», ha destacado en las redes sociales.