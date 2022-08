Víctor Janeiro está a punto de embarcarse en la aventura con la que regresará a televisión, ‘Pesadilla en el paraíso’. En breve se quedará incomunicado y Beatriz Trapote ha aprovechado sus últimos planes en familia para dedicarle una bonita carta de despedida al amor de su vida. Después de romper su silencio en SEMANA, la periodista insiste en que le echarán de menos, aunque esperarán a que llegue a su fin esta experiencia.

Este fin de semana, Beatriz Trapote y Víctor Janeiro han disfrutado de varios planes en familia. El sábado, el matrimonio se iba a un museo con sus tres pequeños y después visitaban una iglesia. Horas más tarde, la familia al completo acudían a la boda de unos amigos y allí aprovechaban para hacerse unas simpáticas fotos. Aprovechando el momento, la periodista ha querido despedirse de su marido hasta nuevo aviso. «Cerramos este fin de semana con una bonita boda y con foto de familia. Papi, ya no te queda nada para emprender rumbo a tu nueva aventura ‘Pesadilla en el Paraíso’. Sabemos que lo vas a hacer súper bien porque eres auténtico», escribe.

Tras esto, Beatriz Trapote ha insistido en que le echarán de menos y que le esperarán con los brazos abiertos. «Esperaremos hasta que finalices tu ‘experiencia’ para poder abrazarte y darte todos los besos de buenas noches que te guardaremos en una cajita. ¡Feliz aventura!», asevera y deja claro que va a ser una «experiencia única».

A Beatriz Trapote no la veremos en plató tanto como nos gustaría. Ella misma le contó a SEMANA que tan solo iría cuando el trabajo y sus empresas le dejaran tiempo. Por ello, será un buen amigo del diestro quien asuma el rol principal de defensor. Habrá que esperar a ver si sus hermanos, especialmente Jesulín de Ubrique, se pronuncian sobre la nueva aventura del diestro. Víctor Janeiro no es un desconocido en el mundo reality y siempre se ha ganado el cariño de la audiencia en todos los programas en los que ha participado. Cabe recordar que fue el ganador de la última edición de ‘Supervivientes’ que se emitía en Antena 3.

Beatriz Trapote, centrada en su papel como empresaria

Beatriz Trapote está muy feliz por el paso adelante que ha dado su marido a la hora de aceptar participar en ‘Pesadilla en el paraíso’. Eso supondrá el regreso de Víctor Janeiro a la televisión, aunque no la vuelta por completo de la periodista a los platós. Así lo confirmaba hace unos días ella misma a SEMANA en exclusiva y se habría en canal sobre el asunto. «Vivo en Cádiz, tengo tres niños pequeños, mis negocios de manicura, una cafetería… Tengo que quedarme a cargo de todo y no me puedo comprometer para ir todas las semanas. Aunque evidentemente algún día iré. Cuando pueda y cuando haya algo importante, yo estaré ahí apoyándole al 100%”, nos contaba.