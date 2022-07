Raquel Mosquera está siendo demoledora con Rocío Carrasco. No le está gustando su testimonio en la segunda entrega de su documental, ‘En el nombre de Rocío’. Emma García no ha dudado en sorprenderse con su actitud. «¿Qué ha pasado para que esta semana hayas escrito esto y otra cosas igual de duras con insultos incluidos?», le ha preguntado en ‘Viva la vida’.

La viuda de Pedro Carrasco ha insistido en que su batalla se centra en defenderse de todas las acusaciones que se están vertiendo sobre su persona. «Es lo suyo y de todos los insultos que se me han dicho a mí», ha afirmado visiblemente molesta. Ha explicado que aunque no está siguiendo la serie, sí que le llegan ciertas cosas. “Llega un momento en el que ya explotas. A mí lo que me duele es que diga todo lo que quiera en un documental. Yo soy una persona de sentimiento. Lo que pienso lo digo con el corazón y con el alma”.

Emma García afirma estar «impactada»

La presentadora ha recordado que no estaba criticando a su entrevistada. «Esto no es una crítica, pero a mí me impacta. Aquí te has defendido de muchas cosas. Es lo que tienes que hacer, hablar y dar tu versión, pero cuando estaba escuchando esto he pensado que a esta Raquel no la conozca». Cabe recordar que recientemente utilizó sus redes sociales para mandar distintos mensajes, en uno de ellos llamó «payasa» a Rocío Carrasco.

«Me gusta más la otra Raquel Mosquera, también te lo digo. La que se defiende sin insultar, pero estás en tu derecho de hacer lo que quieras», ha afirmado la guipuzcoana. Raquel Mosquera ha aprovechado para decirle que entonces tampoco le gustaba la otra versión. «A mí no me gustan jamás lo insultos. Ni de una parte ni de otra. Jamás». Emma ha reiterado que no se trataba de una crítica. «Tú insultas si quieres o no. Ya eres mayorcita para hacer lo que quieras. Solo te mostraba mi extrañeza porque yo no te había oído defenderte de esta forma antes».

El enfado de Raquel Mosquera ha ido en aumento. «Vaya descalificaciones que se me hacen a mí. Yo lo que hago es dar una respuesta a lo que he escuchado. Basta ya. Una persona como yo, con 52 años, con todo lo que lleva a sus espaldas…». También ha advertido que, quizás, tenga más cosas que decir. «A lo mejor no me he quedado a gusto. Como vulgarmente se dice: ‘No me achanta nadie. No tengo miedo a nada ni a nadie’. A la vista está. Me pagarían mucho dinero por todo lo que está escrito». En el mensaje que ha generado cierta controversia, Raquel Mosquera afirma que Rocío Carrasco actúa con «odio, la peor enfermedad que existe en la vida. A ver si te enteras, ¡payasa!”.