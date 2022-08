Ha sido un verano muy convulso para Emma García, quien ha disfrutado de unas merecidas vacaciones tras tener que decir adiós a su programa, ‘Viva la vida’. Tras cinco años en antena, el espacio de televisión presentado por la vasca durante las tardes de los fines de semana en Telecinco llegaba a su fin con una despedida entre lágrimas. Tras marcharse del plató que se convirtió en su «casa» durante tanto tiempo, la periodista se marchó a uno de sus lugares favoritos: el mar. Emma García ha vivido un verano de desconexión completa y de recargar las pilas de cara a septiembre, que está a la vuelta de la esquina. Y, a día de hoy, lo sigue haciendo. La presentadora ha compartido unas instantáneas donde aparece presumiendo de una figura esbelta en bikini a bordo de un barco, una de sus aficiones favoritas durante el verano.

«¡¡¡Abrazo muy fuerte amig@s!!🥰.** #FelizLunes #Brisa #Olas #Canciones #Paz #Imaginación #YElMar #SeguimosEnLaRed». Con esta espectacular fotografía, Emma García reaparece en sus redes sociales tras un par de semanas de silencio. Emma García está desconectando y recargando las pilas después de años de duro trabajo en Donostia, su particular refugio. La periodista ha mostrado algunos detalles de su verano más diferente, ya que en esta ocasión no tiene previsto ningún programa una vez que se termine la época estival. Sin embargo, durante los últimos días han sonado con fuerza los rumores de una posible vuelta a Mediaset con un nuevo programa que también tendría lugar durante los fines de semana. Sobre todo después de las palabras de ella a un conocido medio.

Emma García confirmó que regresaría a Mediaset a mediados de septiembre

En una entrevista a El Cierre Digital, Emma García confirmó que tenía un nuevo proyecto en Mediaset, del que todavía no se ha desvelado nada. «Nunca sé cuál va a ser el futuro, pero sí le aseguro que sigo en Mediaset. Mis jefes me han confirmado que después del verano, para mediados de septiembre, estaré delante de un nuevo programa en Tele 5. Tengo la suerte de que sigan confiando en mi trabajo», decía tan solo unos días antes de despedirse de manera definitiva en ‘Viva la vida’. Desde entonces, no se ha hablado ni se ha desvelado nada más sobre esta posible vuelta de Emma García a los pasillos de Mediaset.

Su despedida de ‘Viva la vida’

Emma García se emocionó a la hora de despedirse de su equipo y de los espectadores. «Cerramos una etapa que para mí ha durado cuatro años, una etapa maravillosa. Asumí un reto con mucha ilusión y humildad y con ganas de aprender», decía. «Me he sentido tan arropada desde el minuto uno. Habéis estado en uno de los momentos más difíciles de mi vida (en referencia a la muerte de su padre). Ha sido muy importante sentiros, he aprendido mucho con vosotros», continuaba al borde de las lágrimas. «Sé que nos vamos a volver a encontrar en esa noria televisiva que es nuestro trabajo«, insistía.