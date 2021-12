Hace unas semanas, Emma García se mostraba ilusionada ante el hecho de reunirse con su familia durante estas fechas tan especiales. Sin embargo, este domingo, la presentadora de ‘Viva la vida’, después de hablar con Ana María Aldón, aseguraba que sus planes de Nochebuena y Navidad se habían visto truncados por un contratiempo que está afectado a más de una familia en España.

Apenada, Emma García ha confirmado este fin de semana que no ha podido disfrutar de estas festividades como a ella le gustaría en compañía de toda su familia, a quienes no ve con frecuencia. En concreto, la presentadora ha explicado que su hermano se ha perdido la celebración familiar debido a que había sido contacto estrecho de un positivo por coronavirus. Aunque no ha confirmado si su hermano se ha contagiado, Emma García ha dejado claro que por precaución prefirieron no reunirse. Eso sí, para quitarle hierro al asunto, la vasca también ha dejado claro que este año sus navidades han sido muy diferentes a las del año pasado cuando no se pudieron reunir con los suyos y celebró la Nochebuena en compañía de su marido y su hija.

A este respecto, Ana María Aldón ha confirmado que su hijo, José María, ha dado positivo en coronavirus después de acudir esta Nochebuena a Urgencias tras presentar un alto cuadro febril. Sobre esto, la mujer de José Ortega Cano se encuentra aislada en una de las habitaciones de su casa, a pesar de que tanto ella como el resto de las personas que viven en su hogar han dado negativo en un test de antígeno. «Él está mejor, no tiene fiebre ya. Que dura es la vida… Es muy triste porque el fin de año pasado también estábamos confinados», admitía apenada la colaboradora.

Tal y como ella misma ha contado en varias ocasiones, Emma García es una persona muy familiar y aprovecha cada hueco que tiene para poder reunirse con los suyos, a quienes no ve con mucha frecuencia. El pasado mes de octubre, la presentadora se escapaba unos días a Ordicia para reencontrarse con su madre y pasar unos días disfrutando del tiempo juntas. Un bonito encuentro que la estrella de Mediaset no dudaba en compartir en sus redes sociales con una simpática imagen. «¡¡¡Siempre hay alegría contigo ama!!! ¡¡¡Eres mi luz!!!», decía entonces.

Las navidades pasadas de Emma García

El año pasado, Emma García vivió su Navidad «más extraña». A pesar del dolor que le produjo tomar esa decisión, Emma García lo tuvo claro: tocó quedarse en casa. «Me voy a quedar sin ver a mí queridísima familia«, contaba en el programa de Telecinco. Una decisión que llegaba después de que tuviera que abandonar su puesto de trabajo después de dar positivo en coronavirus. Tras su negativo y su posterior vuelta al programa, la del País Vasco se emocionaba al recordar a sus padres y el hecho de tener que estar separados de ellos debido a la situación por la que atravesaba el país. «Quiero mandar un beso a mis padres porque les he dado un disgustazo a los dos. Me han cuidado fenomenal como tú lo hubieses hecho ama… y ya está… ¡Viva la vida!», decía.