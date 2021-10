Elsa Anka anuncia que se casa y cuenta cómo fue la romántica pedida de mano

Elsa Anka ha pasado los últimos 8 años alejada de los medios de comunicación, en parte, y es que sigue ligada a ellos, pero ahora no como principal reclamo, sino trabajando en comunicación en el mundo de la belleza y la estética. La presentadora ha hablado ahora sin reparos sobre su situación sentimental, desvelando con ello sus planes de contraer nupcias en un futuro próximo y es que ya ha habido pedida de mano, ha dicho que sí, pero aún no han fijado fecha en el calendario para intercambiar alianzas. Conoció a su futuro tercer marido en una boda, a quien nada más verle le enamoró al pensar que se trataba del “hombre más atractivo del mundo”. Él pensaría lo mismo, pues desde entonces no se han separado y ya preparan jurarse amor eterno, aunque él viva fuera de España por cuestiones profesionales –se dedica al mundo de las finanzas– pero dice que no hay problemas en la distancia, pues él no tiene reparos en viajar para visitarla.

Sobre todo esto ha hablado ampliamente Elsa Anka, que incluso ha detallado cómo ha sido el romántico momento en el que su chico hincó rodilla en el suelo para pedirle matrimonio, con el correspondiente anillo en la mano. Ella asegura que fue totalmente inesperado, que después de dos matrimonios fracasados en sus planes no entraba volver a vestir de blanco, pero que le ha hecho especialmente ilusión pensar en boda de nuevo con su novio, aunque por ahora debe esperar: “Tengo compromiso, pero no fecha”. Vea el vídeo en el que Elsa Anka despeja todas las dudas sobre su boda y cómo fue el bonito momento en el que le pidió matrimonio en el restaurante en el que tuvieron su primera cita y el cual estaba reservado exclusivamente para ellos para proteger su pedida de mano de miradas indiscreta. ¡Dale al play!