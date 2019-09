3 Críticas en Instagram

En más de una ocasión, Elena Tablada ha sido criticada en sus redes sociales. ¿La razón? Las fotografías que ha publicado junto a su hija en Instagram, pues hay quien considera que la sobreexpone. No obstante, no ha sido la única vez en la que esto ha sucedido y, prueba de ello, cuando su hija fue a su boda en temporada de colegio. No obstante, Elena decidió no callarse.