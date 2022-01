Elena Furiase presume ya de barriguita de embarazada

El nuevo año ha empezado con la mejor de las noticias para Elena Furiase y su marido, Gonzalo Sierra. La pareja está esperando su segundo hijo, que nacerá precisamente este 2022. La actriz, que ya confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 544.000 seguidores, ha querido presumir ya de avanzado estado de gestación.

Lo ha hecho con una foto de ella misma en la que con la camiseta subida enseña su barriguita de embarazada ante el espejo de su cuarto de baño. «Growing up» [«Creciendo»], ha escrito junto a la instantánea. Su cara refleja la felicidad que siente ante esta gran noticia, que ha llenado de feliz a toda la familia.

Elena Furiase ya presume de barriguita de embarazada

Elena Furiase ha querido tratar esta noticia con total naturalidad después de que se filtrara a los medios de comunicación. No ha dudado en hablar de ello, pero con calma. «Es algo normal y natural. No hay que darle más bombo del que tiene», empezaba diciendo. La hija de Lolita Flores aseguraba que «las noticias no corren, vuelan».

Además, simplemente se limitaba a confirmarla asegurando que no puede estar más feliz con la llegada de un nuevo miembro a su familia: «Estoy muy feliz y de tres meses. He intentado llevarlos lo más en secreto posible porque los tres primeros son complicados», declaraba.

Hace apenas unos días dejaba ver que ya tenía barriguita, aunque todavía incipiente. A Elena Furiase le llamaba mucho la atención lo rápido que había crecido su vientre en el segundo embarazo: «Segunda vuelta. Madre mía, cómo se nota todo antes en el segundo embarazo… así estaba yo de casi cinco meses con Noah, tardó un siglo en salirme tripa y ahora… os pasa lo mismo mamás «de segunda»? Eso sí, feliz, siempre feliz. Algo crece en mí otra vez», decía divertida y sorprendida a la vez.

Muy agradecida por los mensajes felicitándola

A pesar de que esperaba que la noticia se conociera más tarde, Elena no dudó en agradecer a todos los mensajes y las felicitaciones. «Gracias a todos, pero sobre todo a todas, por vuestros mensajes tan bonitos, que aunque parezca que no los leo, los leo. Pero es que sois muchas… pero os agradezco la ilusión. Os llevo en mi corazón», declaraba agradecida.

La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre del 2021, ya son padres de un niño al que llamaron Noah. Ahora, el pequeño tendrá un compañero de juegos perfecto. La actriz se encuentra terminando el primer trimestre de embarazo y se espera la llegada del bebé para el próximo verano. Sin lugar a dudas, una alegría para toda la familia Flores.

Lolita Flores se convertirá en abuela por segunda vez

Con esta sorprendente noticia de que Elena Furiase hará de nuevo abuela a Lolita Flores, la veterana actriz repite en su papel favorito. Lolita ya ha expresado en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales cómo está volcada en ver crecer a su nieto, disfrutando de cada momento como si fuese único. Atrás deja dolores de espalda y otros problemas de salud y profesionales por culpa de la pandemia de coronavirus que tanto daño ha hecho entre los artistas y también en ella en su faceta como productora de teatro. Pocas horas después de que se hiciera pública la noticia, Lolita reaparecía muy emocionada. «Encantada y feliz de la vida», dijo visiblemente emocionada. Quiso cómo se encuentra su hija en este segundo trimestre de embarazo: «Ella está divinamente». En cuanto a la preferencia del sexo del bebé que espera su hija, ha asegurado que no le importa: «Me da igual, que venga bien y mi hija esté bien»