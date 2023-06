El nombre elegido por el hijo de Carmen Borrego para su bebé

Carmen Borrego ya es abuela. La colaboradora de televisión no puede estar más feliz con la llegada de su nieto, tal y como ella misma avanzaba y como se podía intuir en su hilo de voz. Completamente emocionada por ello, escribía horas después una carta dirigida a su hijo, a Paola Olmedo y al pequeño que acaba de llegar al mundo. "Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo", escribía. Está convencida de que esto servirá para acercarles y para que puedan reconciliarse tras varios meses sin hablarse, siendo en el mes de octubre cuando todo saltó por los aires entre madre e hijo. Días después de su nacimiento, se ha descubierto cuál es el nombre que han escogido para su primer hijo en común.

Paola Olmedo y José María Almoguera han escogido el nombre de Marc, según cuenta Jaleos en primicia. Al parecer significa "consagrado a Marte" y proviene del latín 'Marcus', un nombre clásico de la antigüedad, aunque alcanzó su mayor popularidad en la década de los 90. Explican que suelen "ser personas tranquilas", que para ellos la amistad es sagrada y que suelen ser detallistas, aspectos que con los años descubriremos si el bebé tiene. A partir de ahora el 25 de abril celebrará su santo, curiosidades de las que quién sabe si hablarán sus padres su familia públicamente o no.

Toda la familia celebra su llegada. De hecho, no solo se podía ver ilusionada a Carmen Borrego con el nacimiento de Marc, también a Terelu Campos, que tuvo que abandonar el plató de 'Sálvame' cuando su hermana llamó y se rompió en pleno directo. "Mi nieto ha nacido sano, que es lo importante, mi hijo es muy feliz. Lo importante son ellos y su bebé, tienen que estar tranquilos, no es momento, estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto (...) La decisión de no ir al hospital la he tomado yo", explicaba la tertuliana. Poco después se descubría que María Teresa Campos había celebrado con mucha efusividad haberse convertido en bisabuela por primera vez, un momento que deseaba que llegara desde hacía muchos meses. "Le ha dado una gran felicidad, siempre ha dicho que el hombre de su vida es su primer nieto y esperemos que la salud le acompañe para disfrutar de él (...)Está muy feliz, lleva años diciendo que no quería morirse sin ser bisabuela, ha sido bisabuela y en estos momentos yo me alegro muchísimo", comentaba.

Vídeo: Europa Press