Edurne y David de Gea sacan su lado más competitivo jugando: "Me pico mucho"

Edurne vive entre Manchester, lugar donde trabaja su pareja el portero David de Gea, y Madrid, donde vive y trabaja habitualmente ella. Ambos llevan inmersos en esta situación desde que en 2011 este fichara como portero del Manchester United, tan solo un año después de comenzar su relación. En esos constantes viajes algo que nunca le falta son los juegos de mesa, a los que ha confesado jugar cada vez que puede. La competitividad que demuestra en ellos la mantiene hasta con su pareja, como ha confesado en su entrevista en 'El Hormiguero'. Siempre que juegan, como ella misma define entre risas, no son "la típica pareja de ayudarnos en el juego, si puedo ir a por él...vamos a muerte".

Al final "lo del juego se queda en el juego" y todo es fruto de que es "muy jugona y me pico mucho". Junto a su hija Yanay ahora se desplaza siempre que es necesario a un lado y a otro. En el plató también ha contado lo que considera más complicado y recurrente de todo este proceso. La llegada de la pequeña ha generado la necesidad de un poco más de organización en temas como la ropa, "crecen muy rápido y hay cosas que se quedan allí". Se encuentra disfrutando de la experiencia de la maternidad al máximo y siempre viaja con ella. Aprende de ella cada día y por eso confiesa que "tiene una personalidad tremenda". Es una fan absoluta de si hija a la que define como "un terremoto, pura energía".

Todavía no comprende cómo con esa edad parece tener las cosas tan claras. Entre risas reconoce que "me parece increíble que tenga la personalidad tan marcada y ya me dice hasta qué se quiere poner". Ahora estos desplazamientos son algo más constantes pues se encuentra presentado su nueva canción, 'Fresas y Champán'. Este es solo el anticipo de lo que será su próximo disco y cuenta con vídeo musical desde hace tres días que se estrenó. En él disfruta de una gran fiesta sin compañía, algo que quería demostrar que es posible. Entiende que "parece que solo puedes arreglarte si has quedado con alguien" y eso no debería de ser así. Junto a este proyecto musical, Edurne seguirá viniendo a España pues continúa al menos una temporada más como miembro del jurado de 'Got Talent España'.

El consejo eurovisivo de Edurne a Blanca Paloma: “La gente va a criticar todo”

Edurne sabe muy bien lo que es enfrentarse al escenario de Eurovisión. En el año 2015 fue la representante de España en Viena con su tema ‘Amanecer’, quedando en el puesto 21. Con un baile para recordar y cambio de vestido incluido, vivió las críticas que los cantantes de este formato reciben en ocasiones de la mejor manera que pudo. Pablo Motos ha querido, tras todo ese conocimiento, que de cara a Liverpool y la participación de Blanca Paloma en mayo de 2023 le diera algún consejo. Ante esta petición le ha deseado todo su apoyo y la mejor de las suertes con ‘Eaea’, canción elegida tras la celebración del Benidorm Fest en febrero de este mismo año. Una celebración que ella conoce de primera mano pues estuvo interpretando tres grandes éxitos en el escenario de la primera semifinal del mismo.

Lo mejor que podría hacer, por su propia experiencia, es vivir y crearse “una burbuja” mediática. Este símil le servía para explicar que, en un momento donde te lo juegas solo a esa actuación y representas un país, lo ideal sería no ver qué opinan realmente de ti. Sabe que este show musical es una de las grandes experiencias que se pueden vivir en ese ámbito pero que tanta exposición supone recibir demasiados comentarios. Por ello le recomienda ante su próxima aventura que ya que “la gente va a criticar todo, haga lo que quiera hacer". Esta segura que va a defender la canción como solo ella sabe y que, por lo tanto, "se olvide de lo demás”.