Ya han pasado tres años desde que Bigote Arrocet rompiera su relación con María Teresa Campos. Estuvieron juntos seis años y él le guarda un enorme afecto. «Tengo un grato recuerdo y, evidentemente, cariño», ha recordado este jueves. Sin embargo, el humorista lamenta que las hijas de la veterana comunicadora le sigan rechazando: «Yo nunca he tenido problemas con las niñas, las que tienen problemas conmigo son ellas, pero yo no con ellas», ha dicho, haciendo referencia a Terelu y Carmen Borrego.

Vídeo: Europa Press

Hace unos días, el actor y comediante hizo unas declaraciones en la que mostró cierta nostalgia del tiempo vivido al lado de María Teresa. «No era una entrevista», ha aclarado, «me preguntaron y dije que evidentemente si viví con una persona seis años, le tienes gratos recuerdos y cariño». A día de hoy no mantienen relación alguna y no se plantea tener contacto de nuevo con ella «porque vosotros la liais rápido».

Bigote Arrocet evita profundizar en cuestiones relacionadas con María Teresa Campos

«Hace un mes y medio que estuve fuera y me voy el día 9 a Londres, vuelvo el 12 que voy a hacer una cosa con Manolito en Málaga, me quedo unos días y me voy a pasar las navidades con los niños», ha contado Bigote. Su historia con María Teresa es agua pasada y no desea hablar una y otra vez de ella. Menos aún de sus hijas, que a lo largo de numerosas ocasiones han dejado constancia de la animadversión que sienten hacia él.

«Lo que se ha dicho me duele. Tengo mucho dolor. Me duele decirlo, pero han pasado dos años. Se ha hablado tan mal de mí y se han dicho cosas que me han dolido, sobre todo a mis hijos… Eso [la ruptura] nunca fue así. Las cosas íntimas no se cuentan. Algún día hablaré con ella. No soy rencoroso«, confesó Bigote Arrocet en septiembre de 2021, cuando entró en el concurso ‘Secret Story’. Después continuó diciendo: «Ella sabe cómo soy, ella sabe las tres cosas mías. Lo que se ha dicho me duele porque se ha hablado muy mal de mí. Va siendo hora de que se me ponga en el lugar que se me corresponde. Nunca me iría de una relación de esa manera que se ha dicho», dijo sobre la ruptura que, según la Campos, se produjo a través de un mensaje de WhatsApp.

Mientras el chileno-argentino piensa ya en sus proyectos profesionales, María Teresa Campos prepara las fiestas Navideñas en compañía de sus seres queridos. Un año más, el clan Campos volverá a reunirse en torno a una gran mesa, como es tradición, para celebrar juntas estas fechas tan señaladas. Hasta la fecha, ni Terelu ni Carmen Borrego han adelantado si la cena de Nochebuena se celebrará en casa de la periodista, o si por el contrario el lugar de la reunión será en alguno de los domicilios de ambas.