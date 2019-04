10 El tierno mensaje a su hijo

“Hoy me he despedido de mi amor y de mi pueblo, antes de esta nueva aventura. Lo primero ha sido lo más difícil, pero al mismo tiempo lo que más fuerzas me va a dar para sobrevivir, que es lo que voy a hacer. Os voy a echar mucho de menos a todos, incluso a Aristóteles, el burro”, escribía Colate en su perfil de Instagram.