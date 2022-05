Este jueves, Dulceida -cuyo nombre real es Aida Domenech– ha recordado ante las cámaras de televisión cómo es el día a día de una influencer. La joven, que cuenta con 3,1 millones de seguidores en Instagram, ha contado que su realidad no es tan idílica como muchos puedan pensar. Todo lo contrario: es víctima de constantes amenazas en las redes sociales. «Es muy fuerte. Desde hace mucho tiempo estoy con demandas y todo. Estamos hablando de una cosa muy grave. Tengo un acoso diario«, ha denunciado. Se trata de «gente que todo a raíz de mi relación y mi ruptura tengo un acoso diario a mí y a todo el que me rodea, a todo el mundo, vigilan todos los sitios a los que voy, se meten en los Instagram de gente que no conocen para ver qué hago, qué dejo de hacer».

Cansada de esta situación, la joven ha emprendido acciones legales para poner freno a las haters y a quienes la acosan: «Me insultan todo el rato, me llaman todo lo que te puedas imaginar de bonito y hay algunas que crean este acoso que me han dicho que si me ven con una bandera LGTB me queman viva y que si me ven por Madrid me van a pegar».

El escalofriante relato de Dulceida ha tenido lugar en el plató de ‘El Hormiguero’, adonde ha ido acompañada de otras dos destacadas influencers: María Pombo -tiene 2,5 millones de seguidores- y Laura Escanes -con 1,7 millones ‘followers’-.