En la última entrega de su programa de Youtube, ‘Enredados’, la veterana periodista y sus hijas han charlado de manera distendida sobre el sexo opuesto.

A sus 79 años, María Teresa Campos no está dispuesta a dejar de trabajar ni siquiera ante la llegada de las fiestas navideñas. La veterana periodista acaba de lanzar una nueva entrega de ‘Enredados’, su programa en Youtube, donde cuenta con 29.300 suscriptores. Su última emisión ha contado con dos invitadas muy especiales: sus hijas Terelu y Carmen Borrego. Las ha invitado a su casa, donde graba su espacio ‘online’, para «poner juntas el árbol de Navidad». Y para hablar de lo divino y de lo humano… ¡Hasta de hombres han conversado!

Las Campos hablan de hombres en el salón de María Teresa

«Me gusta poner el árbol de una vez, pero si hay que parar se para», comentaba la malagueña desde el salón de su casa. Poco después de empezar a decorar el árbol de Navidad han tenido que hacer un parón porque no tenían escalera para llegar a la copa del ejemplar. «A mí de la Navidad en general me gusta el día de Reyes», se sinceraba la presentadora. Terelu, con sentido del humor, explicaba que ya no le entusiasman las fiestas: de esta época prefiere que llegue «el 7 de enero». Al escucharla, su hermana Carmen Borrego le espetaba: «Es que tú te has enganchado a dos cosas: que ahora no te gustan las Navidades y que no te gustan los hombres. Te has enganchado a esas dos cosas y no hay quien te saque».

«Yo estoy con muchísimos hombres, pero no quiero ningún hombre, ninguna relación. No tengo ninguna fobia a los hombres», aclaraba la colaboradora de ‘Viva la vida’. Ha destacado, además, que le encanta tener una vida social activa: «Soy una persona tremendamente sociable. Me gusta divertirme, me gusta estar con mis amigos».

A continuación, María Teresa le preguntaba cómo preparaba una de las recetas más tradicionales del clan: el pavo asado. Una «receta de la abuela» que Terelu prepara cada año, aunque con su toque personal. «Yo uso manteca de cerdo, la piel de un limón, unas bolitas de pimienta negra, una hoja de laurel, azafrán, sal y un poquito de vino blanco y le pongo una cabeza de ajo quemada», detallaba. Incluso confesaba qué tipo de piezas suele escoger cada Navidad: «Me gusta más la hembra que el macho, es más tierna y más chica», puntualizaba.

La presentadora y sus hijas han recordado, entre risas, cómo la matriarca del clan, que era «muy machista», repartía el pavo: «Las mejores tajadas para los hombres», destacaba Carmen Borrego. «En la casa, el mejor trozo de todos ha sido para un hombre».

Un dato que no conocíamos de la familia es que la «cocinera oficial» de los encuentros familiares es Terelu, porque María Teresa «pasa de cocinar». Después de tantos años siendo la responsable de los menús de fiesta, a la andaluza le apetece una tregua. «¿Yo un año me podría liberar de hacer el pavo?», bromeaba.

Antes de despedirse, María Teresa y sus hijas enviaban un mensaje de cariño a sus seguidores para felicitarles por la Navidad: «Quiero aprovechar para enviar todos desde la familia, las campos que estamos aquí, una feliz Navidad y que l tiempo nos traiga un año mejor en todos los sentidos. Porque este año ha sido malo».

Poco después de que su madre lanzara su último programa en la red, Carmen Borrego compartía un vídeo en su cuenta de Instagram compartiendo su receta de la sopa de almendras. Un plato que ha preparado, paso a paso, desde la cocina de su casa. ¡Se ve que Terelu no es la única cocinillas de la familia!