Feliciano López no acostumbra a acudir a eventos públicos durante su día a día. Sin embargo, este miércoles hacía una excepción y reaparecía junto a su mujer, Sandra Gago, en los premios organizados por Esquire para homenajear a Rafa Nadal, gran amigo suyo, con el galardón de hombre del año. Allí estaba Feliciano, que no dudó en hablar no solo del mejor tenista de nuestro país y del mundo, también de cómo está viviendo la paternidad.

Pero no fue lo único. Y es que era una pregunta obligada saber qué pensaba de todo el revuelo mediático que ha provocado las imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez en actitud cariñosa. Y la reacción de Feliciano López al escuchar el nombre de la modelo no tiene desperdicio. No ha dicho nada, pero con el gesto que ha hecho, lo ha dicho todo. El tenista resopla mientras pone los ojos vueltos. ¡Pincha el vídeo para ver su divertida reacción!

El tenista reacciona de manera divertida al preguntarle por Alba Carrillo

Vídeo: Europa Press.

Es por todos sabida la mala relación que hay entre el tenista y la modelo. Después de haber estado casados y separarse, ha sido la propia Alba la que ha hecho varios comentarios feos sobre el tenista. No hay buen rollo entre ellos a pesar de que se dieron el ‘sí, quiero’ en Toledo el 17 de julio de 2015. Solo 11 meses después de esta boda, en junio de 2016, la pareja tomó la decisión de separarse.

Alba Carrillo, que colabora en varios programas de televisión, ha hecho varios comentarios sobre él en estos programas, algo que por supuesto no sienta bien al tenista, que siempre ha preferido mantenerse al margen de toda polémica. Hubo un comentario que llamó especialmente la atención.

Se casaron en Toledo con muchos invitados conocidos

Y es que sentía un gran miedo: «Tengo miedo a morirme, cuando me muera de vieja dentro de mucho tiempo, encontrarme con Feliciano, y que en el cielo me digan: ‘Es que vosotros estáis casados aquí’. Y que entonces me diga Dios: ‘Es que tenéis que estar juntos porque estáis casados ante mí’. No, no, quita bicho», decía con dureza. Por supuesto, el tenista siempre ha preferido no entrar en ese juego.

Ahora que le han preguntado por ella vuelve a dejar claro que no quiere opinar, pero el gesto deja más que claro que oír hablar de ella le da mucha pereza. Feliciano López está felizmente casado con Sandra Gago desde el 20 de septiembre de 2019 en la Finca La Concepción Marbella. Allí volvieron a estar presenten muchos amigos famosos de la pareja. El 4 de enero de 2022 nació su primer hijo, Darío, al Sandra considera el hombre de su vida junto a su marido.