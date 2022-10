Dinio García ha reaparecido tras ser acusado de un delito de violencia de género. El juzgado ha acordado para él la libertad provisional, eso sí, con cargos, siendo horas después cuando ha reaparecido junto a su pareja, Milena Leyva, a quien supuestamente habría amenazado con un revolver detonador delante del hijo de ambos. Fue ella precisamente quien le denunció, aunque ninguno de los dos ha querido declarar. Ambos han reaparecido delante de las cámaras juntos y dejando claro que continúan su relación, a pesar de lo sucedido.

En el vídeo que te ofrecemos en este artículo puedes ver a la pareja conceder sus primeras declaraciones sobre lo sucedido. Si bien en un principio Dinio insiste en que no puede hablar, su pareja sí confirma que continúan con su relación sentimental. De momento, el caso no está cerrado y él tiene prohibido conceder entrevistas sobre los hechos, una medida cautelar que ha resultado muy sorprendente. Dinio tiene «la prohibición de realizar entrevistas de prensa escrita, de televisión, así como en cualquier medio digital, relacionadas con los hechos investigados en el presente procedimiento que permanecerá reservado y a disposición solo de las partes personadas», por lo que debe de mantenerse en silencio si no quiere quebrantar esta medida.

El cubano fue detenido el pasado sábado por la tarde. Su mujer se había personado horas antes en la comisaria, donde le denunció por malos tratos y donde reveló que le habían amenazado con un arma en presencia de su hijo. Las autoridades se desplazaron hasta allí y le detuvieron, un momento en el que él no puso resistencia.