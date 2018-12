Diego Matamoros tiende la mano a su hermana para conseguir su perdón

Estas no están siendo unas buenas Navidades para el clan Matamoros, aunque siendo sinceros tampoco es que la cordialidad entre sus miembros haya sido la tónica habitual de otras cenas en estas fechas. El clan está más dividido que nunca, más después del divorcio de Makoke y Kiko Matamoros, pero el que ha venido siendo el enemigo de la paz en la familia, Diego Matamoros, ha decidido dar su brazo a torcer y tratar de reconciliarse con aquellas personas a las que le ha declarado la guerra públicamente en los últimos meses.

El recuerdo más bonito de Diego Matamoros

El hijo de Kiko Matamoros ha aprovechado que el 2018 está dando sus últimos coletazos para rescatar del olvido sus fotografías de boda con Estela Grande. Esa boda supuso un impás en la relación con su padre, pero también uno de los últimos buenos momentos que vivió junto a su hermana Laura. Aprovechando este momento, ha querido tenderles la mano.

El mensaje conciliador de Diego Matamoros

“Me despido del 2018 con el día más feliz e importante de mi vida, un día único con mucha mucha magia y una unión infinita, rodeado de los míos y que en definitiva fue una oda al amor y a la vida. Gracias a todos los que estuvisteis y lo hicisteis posible. Te quiero Estela Grande”, escribía Diego Matamoros como acompañamiento a una colección de 5 instantáneas.

¿Quiénes son “los suyos” según él?

En las fotografías destacan varias presencias. No nos referimos a Estela Grande, a quien nombra con especial cariño en el mensaje, sino a aquellos dos miembros de su familia a los que considera “los míos”, pero que ahora no lo son. Se trata de su hermana, Laura Matamoros, y su padre. También es notable la presencia de su madre en estas instantáneas.

Desea recuperar el amor de su hermana

Diego Matamoros no ha tenido reparos en afirmar públicamente que tiene ganas de estrechar lazos de nuevo con su hermana: “En 2019 deseo ser padre, que me vaya bien, salud y, sobre todo, bueno, cómo no, pues si al final me puedo acercar un poco a mi hermana en algún sentido y tal”, explicaba algo nervioso.

Pero, ¿también quiere reconciliarse con su padre?

Aquí Diego no es tan optimista. De hecho, se cierra en banda: “Con mi padre no. La tónica de los Matamoros es no tener una buena Navidad, pero con los Flores sí”, sentenciaba en su última aparición pública.

