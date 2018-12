Tanto Kiko como Diego Matamoros insisten en que no piensan volver a hablar sobre el otro y, sin embargo, lo continúan haciendo. La visita del joven al programa ‘Sábado Deluxe’ la semana pasada no ayudó a mejorar las cosas con su padre, sino que volvió a caldear el ambiente entre ambos. De hecho, el colaborador televisivo no dudó en llamar en directo para contestar a su hijo y volver a acusarle de haber sido infiel a Estela Grande cuando todavía no estaban casados.



15 Unos rumores que ya se conocían Al no haber sido nunca confirmados por Diego, se trata solamente de rumores que de los que Kiko ya había hablado con anterioridad, concretamente dos meses después de la boda. 14 Habría sucedido en dos ocasiones Según la versión del ex de Makoke, Diego habría puesto los cuernos a su mujer en dos ocasiones, durante su despedida de soltero en Ibiza y en la discoteca Kapital junto a una gogó en los baños del establecimiento. 13 Lo desmiente de manera tajante La pasada noche Diego reapareció ante las cámaras acompañado de su mujer y aprovechó para desmentir a su padre y dejar claro que él no ha sido infiel a su esposa. 12 Sin dar lugar a malentendidos “Lo primero que quiero decir es que es mentira, mi padre dio unos datos erróneos. Es que es absurdo”, comenzaba diciendo el coach. 11 Sin problema en explicarlo todo “El fin de semana antes de casarme estaba en Ibiza, controlado por todos los cámaras, por todos los lados. Cuando volví, estuve en la fashion week, y esos días los utilicé para estar con mi pareja las 24 horas y ensayar para el baile de la boda. Es absurdo”. 10 De tal palo, ¿tal astilla? “Supongo que al final creerá que todos somos igual que ellos, pero sin más”, finalizaba. 9 La situación no tiene vuelta atrás Aunque en el pasado Diego siempre había dejado abierta la puerta a una posible reconciliación, la visita de su padre a ‘Viva la vida’, donde respondió a su entrevista del ‘Deluxe’, cerró esta posibilidad. “He pasado algunos días complicados, el domingo, sobre todo”, reconocía. 8 Hasta aquí han llegado “No creo que haya solución. Intenté que hubiera una reconciliación y se me tiró por tierra. Cada uno tiene sus formas y se siente atacado de la forma en la que se pueda sentir, pero creo que no, esto es hasta donde ha llegado”. 7 Cada uno que haga su vida “Por una cosa o por otra, la reconciliación no puede ser y creo que lo mejor es que cada uno sigamos nuestro rumbo y no hablemos del uno del otro. Se acabó”. 6 No volverá a nombrar su nombre Por mi parte, es el último día que voy a hablar de él o de alguna circunstancia que le rodee a él o a su familia. Y que haga él lo mismo conmigo y con los míos. 5 Su hermana pequeña, la otra gran perjudicada La tensa situación entre padre e hijo no solo afecta a Laura y a Diego, sino también a la hija pequeña de Kiko y Marian Flores, Irene. “Mi hermana quiere que intente no hablar de ella porque está fuera de todo esto y que hagamos todo lo que podamos los demás y la ayudemos”, dijo sobre ella. 4 Vive alejada de los focos “Es una niña estupenda, con matrícula de honor y todo, estamos orgullosísimos de ella”, desveló sobre los pequeña de los Matamoros Flores. 3 ¿Pasará la Navidad con Laura? Aunque con su hermana Laura también ha tenido sus más y sus menos, lo cierto es que no se verán dutante las navidades ya que la colaboradora ha optado pasar las fiestas con su padre. 2 Cada uno, por un lado “No, Laura se va fuera. El día 23 creo que se va fuera con mi padre, o sea que no vamos a coincidir nunca. La decisión es de ella de pasar las navidades fueras con mi padre”. 1 Una buenísima noticia No todos son temas tristes para Diego ya que, aunque no quiso entrar en detalles, dijo que justo se había “cumplido uno de mis grandes sueños, pero no se puede decir”. ¿De qué se tratará?

