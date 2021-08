Diego Matamoros, en busca de sí mismo: “Necesito estar solo”

Diego Matamoros no está pasando por su mejor época, aunque él defiende en todo momento que las circunstancias que le rodean no son suficiente motivo como para hundirle. No quiere hablar de tristeza, a pesar de que el sentimiento de pérdida está ahí. Tras romper su matrimonio con Estela Grande, el amor llamó su puerta de manera precipitada, con Carla Barber entrando en su vida como un torbellino. Un año de amor terminó sin previo aviso y ella ya está de nuevo enamorada de otro hombre. Lo mismo que Estela Grande, que ha confirmado estar ilusionada de un nuevo joven tras firmar los papeles del divorcio de Diego Matamoros. Dos rupturas amorosas que se han superpuesto y que, de repente, han dejado al hijo de Kiko Matamoros solo en verano, sin un amor con el que compartir los mejores planes estivales.

Diego Matamoros ha querido explicar con detalle cómo se encuentra, qué sentimientos le invaden en estos instantes y qué determinación ha tomado para disfrutar de la vida sin pensar en lo que podría haber sido y ya no será. “No sé por qué esa información de que estoy triste, estoy bien, estoy feliz, estoy pasando tiempo con mi familia y pasando el tiempo que necesito yo solo, pero eso no es estar triste, es encontrarse con uno mismo y estar feliz”, mantiene Diego, que no quiere que sus rupturas amorosas le definan a él ni a su verano, aunque no niega que en sí hay cuestiones que no le están dejando disfrutar de esta época como habría esperado.

Y es que, aunque no le importe estar solo y quizá sea un buen momento para alejarse del mundo para encontrarse a sí mismo, el amor siempre sea un sentimiento que desea redescubrir, pero para eso debe llegar la persona adecuada: “No, para nada, estoy pensando en que ahora mismo no necesito a nadie, necesito estar solo y disfrutar de la gente, de los momentos, de los amigos, de la familia y quizás en el futuro una persona con la que pueda acompañar mi vida, de momento no”.

Una vez que Diego Matamoros ha hablado con precisión sobre cómo se encuentra su corazón en pleno proceso de recuperación tras dos dolorosos fracasos amorosos, no duda en mandarle un mensaje directo a sus exparejas. Habla directamente para Estela Grande, su exmujer, que ha encontrado la felicidad que se le resistía al lado de otro joven, algo contra lo que Diego ya no puede hacer más que alegrarse por ella. Pero no todo es cordialidad y es que Diego también ha entrado a valorar las supuestas declaraciones de su hermana, Anita Matamoros, sobre su padre y que dificultarían su reconciliación ahora que parece que están más lejos padre e hija de reconducir su relación. ¿Qué opina Diego Matamoros sobre esto? Vea el vídeo y descubre a un Diego más sensible y abierto a la hora de compartir su lado más emocional.