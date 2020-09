Después de años enfrentados, Diego Matamoros y su padre, Kiko Matamoros, vuelven a disfrutar de una relación cada día va a mejor. La reconciliación con su progenitor ha abierto las puertas a una nueva etapa en el clan. Atrás han quedado las disputas de antaño y por fin vuelven a ser una familia. Una familia atípica, según revela el joven, pero una familia al fin y al cabo. El exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha reencontrado con algunos de los miembros de su familia y ha mostrado las imágenes de la cena que han compartido en un restaurante de Madrid. A ella han asistido el patriarca y su novia, Marta López, Laura Matamoros y su pareja, Benji Aparicio y Carla Barber, novia de Diego.

Una vez en su domicilio, el hijo del colaborador de ‘Sálvame’ ha reflexionado sobre la relación que mantiene en la actualidad con su familia. Ha repasado todos los momentos de tensión que han vivido en los últimos años y también se ha sincerado sobre lo que siente tras esta reconciliación familiar.

«No suelo meter a mi familia en Mtmad. Suelo mostrar la parte más íntima mía», arranca el vídeo de Diego Matamoros. «Lo raro es que haga una cosa como la que pasó ayer», continúa, haciendo referencia al reencuentro con los suyos. «Lo raro es que, aunque suena un poco triste, que nos reunamos la familia para cenar, para reírnos y decirnos lo que nunca nos decimos en la semana no suele pasar».

Diego reflexiona sobre la reunión familiar: «Es un regalo que estemos así»

«Suena raro, suena frío, pero viendo lo de ayer creo que es un regalo. Es un regalo que estemos así. No estábamos todos porque faltaban dos hermanas, que están de vacaciones en el Sur», prosigue en su relato. Satisfecho, reconoce que estar en torno a una mesa ha supuesto una agradable «sorpresa». Porque, «puede sonar raro, pero desgraciadamente» este tipo de reuniones «no se da».

«Echando la vista atrás me da bastante pena que hayamos perdido 22 años de nuestra vida porque se enamoró de una mujer de la que no se tenía que haber enamorado y a toro pasado se ha dado cuenta de las cosas», añade. Su padre «no pide perdón, pero su forma de pedir perdón es intentando obviar lo que ha pasado y mejorar la relación».

«Con Laura hemos tenido años complicados»

Al hablar de su familia, Diego ha recordado que no siempre se ha llevado bien con sus hermanos. Por suerte, en la actualidad Kiko desea ver a sus hijos, «acercarse más». También desea mayor proximidad con el resto de familiares. Porque su deseo de acercarse a los suyos no es solo con sus hijos, también con sus hermanos. «Ha tendido una cercanía con la familia que antes no tenía».

La enorme grieta que separaba a los Matamoros afectaba no solo al vínculo padre-hijos: también influía en la relación entre los hermanos. «Yo he estado mucho tiempo apartado mucho tiempo de la familia. Con Laura hemos tenido dos años complicados que no nos hemos hablado y creo que nunca es tarde para recuperar una relación».

«Al final es todo muy complicado en mi familia». Tras estas palabras hace referencia a Makoke, ex de Matamoros. Desde fuera se ve de una forma, pero lo que esa señora, esa tipa, hacía y deshacía… Se metía en todo y nos echaba de la vida de mi padre y la culpa es de mi padre por permitirlo».

En su sincera confesión a través de la plataforma Mtmad, Diego ha explicado que el primer acercamiento con su padre tuvo lugar hace algún tiempo. «Hace más de un año fui a ver a mi padre y fue uno de los mayores apoyos que tuve en televisión. Aunque estuvo en contra de Estela, fue un punto de apoyo ver que mi padre daba el do de pecho por mí». Asimismo, ha explicado que los últimos baches de salud de su padre han ayudado en cierta forma a calmar las aguas. «Tuvimos un encuentro en el que no nos hablamos nada de nada». Pero «por muchos problemas» que se tenga lo más importante ha sido velar por su evolución «porque al final es salud». No cabe duda de que Diego se siente contento tras esta reconciliación. «Esto nunca sabes cuando se acaba. Lo más sensato es no quedarse con el remordimiento de no haber estado ahí». Su padre también estuvo muy al tanto de su evolución cuando estuvo enfermo por Covid-19: «Cuando pasé lo del coronavirus estuvo muy pendiente».

«Por fin andamos juntos