Diego Arrabal y Gustavo González aplauden el giro que acaba de dar su batalla legal con Mariló Montero. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia en la que se condenaba a la sociedad de los paparazzi a pagar a la presentadora 265.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen por unas fotos en Bora Bora que nunca vieron la luz. El tribunal considera que se debe esperar al pronunciamiento penal contra los periodistas, pero ¿cómo están ellos? Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con ambos y los dos mantienen que están contentos y tranquilos.

Esta guerra judicial comenzó hace más de 7 años por Mariló Montero. «Para mí es una victoria porque se ha hecho justicia, aunque a esto todavía le queda mucho tiempo. Hay un procedimiento penal en el que el Fiscal lo tiene muy claro. Ha pedido que nos absuelva porque cree que no hay delito…», comienza diciendo Diego Arrabal a este medio. Si bien desea que el proceso legal termine y tanto él como Gustavo puedan olvidarlo, se muestra optimista ante lo que pueda suceder. «Es una tranquilidad y relajación, pero no somos culpables. Yo por lo penal estoy muy tranquilo», dice. Será entonces cuando podría conocerse si son condenados a prisión, al pago de indemnización a Mariló y a la inhabilitación del ejercicio durante seis años.

Eso sí, insiste en que hubiera agradecido el apoyo de compañeros de profesión y de algunos medios de comunicación. «La prensa es muy de uno, pero hubiera esperado que nos hubieran arropado durante el proceso. Me duele que se hayan dicho ciertas cosas…», relata. Todavía desconoce cuándo podrá dar carpetazo a esta historia en los juzgados, algo que espera desde hace mucho tiempo junto a los suyos. «Al final tienes familia y no lo pasas bien. Da mucho coraje cuando tú no has hecho nada. No se publicaron ni las fotografías porque nosotros paramos el tema como agencia», añade. La misma versión que nos da Gustavo González, que espera que todo se solucione lo más pronto posible.