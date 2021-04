La ex de Antonio David Flores ha desvelado la evaluación psicológica que se hizo en su día de sus hijos, así como de ella y su exmarido, tras su dolorosa separación.

En nueva entrega de «Rocío, contar la verdad para estar viva», Rocío Carrasco ha destapado el contenido de los informes psicológicos que en su día se hicieron sobre sus hijos, sobre ella misma y sobre Antonio David Flores tras su complejo proceso de divorcio. Un enfrentamiento que se ha prolongado durante más de 20 años y que ha traído consecuencias tan nefastas como el distanciamiento con sus vástagos.

Lo que dice el informe de Rocío Flores: «Es una niña expresiva y cariñosa»

Por primera vez, la empresaria ha contado al pie de la letra lo que redactó «un equipo de psicólogos del juzgado» tras separarse del malagueño. En el informe de los menores se recogen informaciones muy reveladoras sobre la realidad que vivían los pequeños en aquella época. El informe de Rocío Flores, que entonces tenía 5 años, se dice: «A juicio de la madre, es una niña expresiva y cariñosa que no ha planteado ningún problema. Cuando se instalan en Madrid siguen contando para el cuidado de la menor con la misma chica, con Mari Cruz».

«Yo la expreso a la psicóloga el temor por todo lo que estaba sucediendo y por todo lo que estaba viendo», apuntaba Rocío Carrasco. «La relación de la niña con todos en casa es buena», añade el documento, así como «con todos sus compañeros en el colegio. Y a su hermano le coge, le protege y le defiende y está pendiente de él en todos los aspectos».

El informe psicológico de Rocío precisa: «(Rocío) con su madre se identifica, se siente elegida, segura». Y que es «una niña vivaz, observadora y atenta a todo, ejerciendo un gran control sobre todo lo que ocurre a su alrededor, todo lo que ocurre a su alrededor». Asimismo, dice que la niña «acepta la situación» familiar de manera normal. «Asiste al colegio con regularidad».

En este punto de la lectura del informe, Carrasco matiza la importancia de lo que en su día valoraron los expertos: «Por la mañana su mamá trabaja. Ella tiene claro que me voy a trabajar y que luego vuelvo. y que no estoy los días en que ella no está con papá».

«Mi hija se sentía protegida y querida»

«Imagen materna que atiende, controla, vigila y se ocupa. Seguridad en la relación. Temores de separación con rechazo de figuras sustitutivas. Esa era la imagen que mi hija tenía de mí con 5 años», ha narrado Rocío Carrasco, rota en llanto. «Mi hija se sentía, se sentía elegida, se sentía querida».

En relación a Antonio David, el informe «lo calca», según Carrasco. «Estructura de personalidad con tendencia preferente en el señor Flores a resolver dificultades y a buscar gratificaciones en una interacción afectiva con el entorno. Va a procesar afecto mientras desarrolla operaciones de resolución de problemas, pudiendo las emociones ejercer una gran influencia en toda su actividad psíquica», puede leerse en

El informe psicológico de Antonio David revela su «problemático control emocional»

«Problemático control emocional, pudiendo producirse manifestaciones de la impulsividad ante situaciones de tensión o estrés emocional. Se perturba y emociona con facilidad y las críticas le hacen mella. Se exige fuerza de voluntad con una imagen social controlada, apareciendo serio y responsable con obligaciones asumidas. En su antagonismo, posibilidad de generar relaciones conflictivas«, añade el informe.

La emisión del episodio 6 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ coincide con una noticia de última hora sobre Olga Moreno. Y es que cuando apenas faltan 24 horas para que comience ‘Supervivientes 2021’, la malagueña se enfrenta a su debut en un programa de televisión completamente devastada. La tormenta mediática desatada a raíz de las acusaciones de Rocío Carrasco han hecho que sus nervios afloren en los Cayos Cochinos. «Parece ser que no para de llorar», ha desvelado este miércoles David Valldeperas, director de ‘Sálvame’.

Olga Moreno, derrumbada en Honduras

«Por primera vez se ha sincerado y habla de su situación y la de su familia y sus hijos» con sus compañeros de ‘SV», ha señalado Valldeperas. Todo parece indicar que a la mujer de Antonio David Flores le puede la presión y lo está pasando verdaderamente mal. Le preocupa estar alejada de los suyos, en especial de su marido de sus hijos, que son los más vulnerables tras la docuserie de Rociíto.