La ‘influencer’ ha querido compartir el impactante y divertido mensaje que le ha puesto su madre cuando le ha enseñado la ecografía de su segundo hijo.

Laura Matamoros ha vivido uno de los momentos más increíbles junto a su hermana, Irene Matamoros. Y es que la ‘influencer’ ha acudido este martes a la clínica donde le están llevando el embarazo para ver cómo avanza su embarazo. Como no podía ser de otra manera, le han hecho una nueva ecografía y su hermana no podía estar más emocionada por haberla acompañado y ver a su nuevo sobrino.

Aunque ha sido su hermana pequeña la que la ha acompañado, Laura no ha dudado en compartir las novedades con su familia. Lo ha hecho a través del grupo familiar que tiene en la aplicación de móvil, WhatsApp, donde ha mandando las fotos de la ecografía. Con emoción, ha querido compartir qué le ha escrito su madre cuando ha visto las imágenes.

Marian Flores, que no puede estar más emocionada por convertirse en abuela otra vez, le ha hecho saber a quién le ve parecido: «Qué fuerte cómo se ve. Laura, se parece a ti y a Matías», le dice su madre a través de un mensaje. «Bueno, veremos a ver», le contesta su hija entre risas. Añade en un rótulo lo impactante que le ha resultado el mensaje de su madre: «Mi madre… cómo se nota que es abuela y madre». Poco después, Marian le pregunta que cómo ha ido todo: «Sí, sí, todo bien. Pesa 275 gramos», le contesta su hija.

Marian Flores ya ve parecido a su nuevo nieto y así lo hace saber

La hermana de Mar Flores siempre se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano en cuanto a apariciones en los medios de comunicación. Sus dos hijos conocidos han querido siempre respetar el deseo de su madre, pero parece que Laura no ha podido evitar mostrar públicamente el mensaje que le ha mandado su madre tras ver la ecografía de su nuevo nieto. Y es que no hay una madre que no saque parecidos a ecografías, donde los rasgos no se ven claros del todo.

«Es su primera visita para ver una ecografía», dice Laura Matamoros

En esta cita tan especial, Laura no ha estado acompañada por su pareja, Benji Aparicio. Ha sido su hermana la que la ha acompañado. Y no podía estar más feliz. De hecho, la hija de Kiko Matamoros ha querido grabarle un vídeo después de estar en el centro médico. Irene no para de mirar las ecografías y le cuenta a su hermana cómo ha vivido esta bonita experiencia: «Estoy alucinando un poco. Es increíble», dice emocionada. Consciente de cómo ha vivido su hermana este momento, Laura añade en el vídeo: «No ha dejado de preguntar en toda la ecografía», titula.

Laura Matamoros comparte la emoción de su hermana tras ver a su nuevo sobrino

Vídeo: Instagram.

Después de compartir cómo ha recibido su familia la evolución de su embarazo, Laura ha querido mostrar un instante de la ecografía. Se aprecia la carita de su bebé cuando se encuentra ya de 15 semanas de embarazo. Emocionada con la etapa que está viviendo, la ‘influencer’ ha tenido que estar unos días en Madrid para acudir al médico, pero podría haber encontrado ya el momento para volver a viajar a algún destino vacacional antes de que su embarazo no se lo permita.

Un hermanito para Matías

Laura Matamoros ya desveló hace unos días que el bebé que espera es un niño. «Mati va a tener un hermanito, un chico. Cuando me decías que era niña yo me moría, porque me dijeron que al 80% era otro niño. ¡Es niño! No me puede hacer más ilusión», declaraba con una ecografía en la mano.

Fue Laura la que confirmó a través de las redes sociales que estaba embarazada el pasado mes de mayo, justo unos días después de confirmar que había roto su relación con Benji Aparicio. La noticia del embarazo llegaba después de que rompieran, pero esto les hizo pensar en darse otra oportunidad para así formar una «familia imperfecta», como Laura llama a su familia.