A su vuelta a un plató de televisión para presentar uno de sus proyectos profesionales más increíbles, recordamos una de las anécdotas más embarazosas de Helen Lindes.

Helen Lindes lleva desaparecido de la televisión desde hace unos años. La modelo regresa durante la noche de este lunes a un plató de televisión. En concreto, al de ‘El Hormiguero’, donde hablará de su faceta como escritora al presentar su libro infantil, ‘El caballo valiente y otros cuentos para leer en familia’. Además, hablará sobre la vuelta a las pasarelas como modelo internacional.

La pareja de Rudy Fernández está viviendo una etapa muy especial, ya que está disfrutando al máximo su faceta como madre de dos hijos. Pero ha llegado el momento de retomar nuevos proyectos profesionales, que por supuesto irá compatibilizando con su labor como madre de dos niños que aún todavía son pequeños.

Aunque no es habitual ver a la modelo en un plató de televisión, Helen Lindes ya ha visitado el programa de Pablo Motos en varias ocasiones. Una de ellas fue especialmente divertida, ya que Helen Lindes contó a toda la audiencia de ‘El Hormiguero’ el día que le dio un rodillazo en sus partes al actor internacional Hugh Laurie, mundialmente conocido por interpretar al Doctor House en la serie que llevaba este nombre.

Helen Lindes ha visitado en varios ocasiones el plató de Pablo Motos

Helen Lindes tuvo la oportunidad de grabar un anuncio con este actor de Hollywood, una experiencia que no solo le hizo muy feliz, sino de la que sacó una anécdota que no pudo evitar contar: «A mi él me sorprendió mucho, al ser británico tiene una educación de mantener las distancias, pero luego fue encantador, elegante y me hizo sentir muy cómoda», empezaba diciendo sobre su encuentro con Hugh Laurie.

Sin embargo, ocurrió algo: «En el anuncio teníamos que bailar un tango, y él no cojea, dimos muchas vueltas y hasta me mareé. Llevábamos horas y horas bailando, teníamos a una profesora de tango que nos iba montando las coreografías. Después de horas, al final estábamos muy cansado. Se me fue la rodilla y le di un poco en sus partes. Le di fuerte, un golpe seco… Fue uno de los peores momentos de mi vida, de decir tierra trágame. Solo se oía, ‘I am sorry, I am sorry’. Esa era yo. Luego tuvo que irse a tomarse un descanso», comentó Helen Lindes totalmente apurada.

¡Dale al play y ve el anuncio que Helen grabó junto al doctor House!

Vídeo: YouTube.

Ahora unos años después, volvemos a ver a Helen Lindes en el plató de un programa de televisión en prime tome, donde presenta un libro infantil escrito por ella misma. Parece que el hecho de ser madre de dos hijos le ha permitido descubrir otras aficiones. Ahora prueba suerte como escritora y contará cómo ha cambiado su vida en los últimos años.