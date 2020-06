Eugenia Silva no puede creerse todavía el recién fallecimiento de Pau Donés a los 53 años. Han sido muchos los rostros conocidos los que se han querido despedir del cantante, y la modelo española también ha querido mostrar su tristeza a través de sus redes sociales. Hay que recordar que Eugenia y Pau mantuvieron una discreta relación, de la que quedaron muchas fotos de algunos de sus planes en pareja.

La modelo no ha dudado en rescatar algunas de ellas y compartirlas junto a un emoticono de un corazón partido, que demuestra cómo ha recibido la triste noticia de su muerte. Eugenia Silva le ha querido rendir su propio homenaje compartiendo un selfie que se hicieron juntos cuando mantenían una relación o la instantánea que le tomó el propio Pau en plena naturaleza.

La pareja se conoció en Formentera y a finales del año 2009, fueron fotografiados juntos por primera vez en Barcelona. De ese tiempo juntos, Eugenia Silva guarda aún sus recuerdos, que no ha dudado en compartir con sus seguidores y con todos con dos fotos de ellos que nunca antes habíamos visto.

La noticia de su muerte ha sido un golpe muy duro para la modelo. De hecho, después de compartir estas dos fotos inéditas, Eugenia ha compartido la letra de la canción ‘Frío’, que Pau Donés publicó un año después de que poner fin a su relación. «Y me acuerdo de ti. De esos días increíbles. De tu amor irrepetible. Llueve afuera y hace frío. Nunca supe despedirme. Sólo quería decirte. Que San Valentín no existe “. Frío by Pau Dones 2011 ♥️», escribía.

Una triste noticia que ha impactado a todos

El mundo de la música y de todos los ámbito ha llorado la muerte de Pau Donés. El cantante de ‘Jarabe de Palo’, Pau Donés, fallecía este martes a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer. La triste noticia la ha confirmado fuentes familiares después de que el artista sufriera una recaída en esta dura enfermedad que le había alejado a los escenarios.

«La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles», decía el comunicado que ha facilitado la familia para dar la triste noticia.

En 2018 sufrió una recaída

Fue hace cinco años cuando Pau Donés desveló que le habían diagnosticado un cáncer de colon que un año después dijo haber vencido. Sin embargo, en 2018 sufrió una recaída por la que tuvo que dejar la música para centrarse únicamente en recuperarse. Dos años después y hace tan solo algunas semanas Pau Donés volvió con más ganas que nunca, aunque con un cambio físico que refleja el difícil momento que atravesaba.

El momento más duro de su vida

Pau Donés desveló públicamente años atrás el momento más difícil de su vida: el suicidio de su madre. Un varapalo al que le costó hacer frente y que a su vez le enseñó a quitarse «el miedo a la vida de un día para el otro». Sucedió cuando él tan solo tenía 16 años y, desde entonces, tomó las riendas de su casa.

«De la noche a la mañana, pasé de ser un adolescente idiota con 16 años, que me pensaba que me iba a comer el mundo, que sabía todo, que mis padres no sabían nada… de golpe a ser madre, padre de mis hermanos y afrontar la vida con una responsabilidad que nunca había tenido y eso me hizo muy fuerte», dijo a la prensa. Su padre trabajaba y a él le tocó asumir un papel inesperado, confesión que también trató en su biografía ‘50 palos y sigo soñando‘. En sus páginas desveló que paso de ser hijo a madre y que llegó a criar a sus tres hermanos junto a la música, una pasión que su progenitora les inculcó desde su infancia. Pero, ¿qué les enseñó su muerte?

Es quien es gracias a su madre

«En mi caso fue una enseñanza estupenda porque me convertí en un Juan sin miedo y en un tío muy vitalista. Porque a mí me gustaba vivir, cosa que a mi madre no. Como a ella no, decidió que se iba. No sin antes dejar un mensaje claro: ‘Eh, si a vosotros os gusta vivir, no perdáis tiempo y no tengáis miedo, que esto vale la pena’», dijo hace tres años en una entrevista concedida a ‘El Mundo’. No les preparó para un momento tan difícil ni tampoco dejó una carta de despedida, por lo que fue muy trágico. «No voy a contar el detalle. El primer momento es terrible y muy trágico. Pero con el tiempo, si yo soy quien soy y he llegado adonde he llegado, es gracias a ella. Y una parte importante de ese aprendizaje es ese momento», aseguró.