Silvia Marsó ha comenzado el 2022 con una terrible noticia: el fallecimiento de su madre a los 91 años de edad. Ambas estaban muy unidas por lo que ha supuesto un duro varapalo para la actriz la marcha de su progenitora. «Mi madre partió y se llevó mi corazón con ella…. 💔», escribió hace unos días anunciando la muerte de su madre. Están siendo días muy complicados para ella, que intenta superar el duelo. La actriz cuenta con el apoyo de sus seres queridos y tras anunciar la muerte de su madre le llegó un aluvión de mensajes de cariño y pésame en los que se ha refugiado durante esta semana. Sin embargo, cada día se le hace más dura la pérdida. Este jueves, ha querido escribir una carta homenaje a su madre con unas desgarradoras palabras que confirman el sufrimiento por el que está atravesando Silvia Marsó.

Silvia Marsó se rompe al recordar a su madre

La popular actriz ha compartido un emotivo texto recordando a su madre: «Cada sonrisa tuya llenó mi alma desde que te mire a los ojos por primera vez. Cada consejo tuyo me ayudó a entender el mundo. Tu voz, tarareando canciones mientras cocinabas me enseñó que un corazón se puede alimentar con la música», ha comenzado diciendo. «Aquellas tardes dibujando con lápices de colores “Alpino” cuando guiabas mi mano con la tuya para que los trazos se convirtieran en mariposas, flores o nubes, despertaron en mi un mundo mágico», ha continuado explicando.

«Tu amor por los animales, me mostró la empatía y la compasión y el respeto hacia los seres vivos que cohabitan esta tierra. Tu resistencia ante los golpes de la vida, calladamente, perseverando en la entrega hacia tus hijos, nos enseñó que no hay vínculo más férreo y profundo que el de una madre con su prole. Fuiste un espíritu libre en un mundo negado a las mujeres. Tu sabiduría innata no se pudo desplegar en una posguerra triste que te apartó de la escuela», ha seguido compartiendo a todos sus seguidores.

La popular actriz tan solo tiene palabras de amor y orgullo hacia su madre

«Pero nos llenaste a Armand y a mi de argumentos para ser íntegros, honrados y buenas personas. Nos brindaste libertad cuando debíamos explorar el mundo. Y fuiste nuestro equilibrio, nuestro referente, nuestra calma. 💥 Tu ternura infinita, me poseyó mientras te veía envejecer a través de los años.❤️ Nunca pedias nada, pero te lo di todo, tu felicidad era mi dicha, tu bienestar mi razón de ser. 🌷», dice con el corazón roto tras su pérdida. «Ahora te marchaste al otro lado, discretamente, con la misma sencillez y dignidad con que siempre viviste y yo no concibo el mundo y la vida sin ti.😢», continúa.

A pesar de su marcha, Silvia Marsó se sienta muy cerca de su madre. Así lo hace saber: «Pero .. sabes mamá? desde tu partida, poco a poco, voy sintiendo como si habitaras en lo más profundo de mi corazón … a veces creo que me va a estallar y sus latidos me golpean rebelándose …. pero cierro los ojos, imagino tu sonrisa y todo se calma …. aunque el dolor permanezca», dice. «Y se que tu luz ✨✨aquella que me inspiraba en la vida, que me guiaba en la lucha, que me alentaba ante las dificultades y me llenaba de amor, permanecerá en mi horizonte y guiará mis pasos, como cuando de niña me tomabas de la mano.🙏🏻 T’estimo mama i t’estimaré sempre», ha terminando diciendo.