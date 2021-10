La colaboradora de ‘Sálvame’ acaba de sorprender a todos sus seguidores al compartir una foto junto a dos reconocidas actrices con las que ha salido a cenar por Madrid.

La larga lista de amigos de Belén Esteban no la conocemos del todo. La colaboradora de ‘Sálvame’ acaba de sorprender a todos sus seguidores con su última instantánea, en la que muestra dos personas muy reconocidas en España y con las que se ha ido de cena a uno de sus sitios favoritos de Madrid. La de Paracuellos del Jarama ha quedado con Natalia Verbeke y María Esteve para ponerse al día.

Hasta ahora desconocíamos la amistad que había entre Belén Esteban y estas dos reconocidas actrices de nuestro país. «De cena con mis amigas @nataliaverbeke @maria_esteve_flores«, ha escrito la colaboradora de ‘Sálvame’ en sus redes sociales junto a una imagen de las tres, en la que aparecen sonrientes y abrazadas.

Por su parte, Natalia ha compartido la misma foto, pero ha dado un dato más sobre cómo ha ido este reencuentro. Y es que según ha desvelado ella misma, las amigas no solo han comido, también han podido compartir una amena y divertida conversación con muchas risas.

Belén Esteban queda a cenar con dos actrices reconocidas de España

La de Paracuellos del Jarama tiene la suerte de tener entre su lista de amigos a dos actrices muy conocidas de nuestro país. Nunca antes la habíamos visto públicamente con ellas, pero el hecho de haber pasado un rato increíble le ha llevado a compartir una instantánea de este momento. El lugar elegido ha sido el Mercado de la Reina, situado en la calle Gran Vía de Madrid.

En la imagen han sido muchos los seguidores los que han querido comentar. Entre ellos, María Esteve, que ha dejado claro que la amistad que tienen es muy especial: «Te quiero ❤️❤️❤️❤️», escribe junto a varios emoticonos en forma de corazón. Esto hace más que evidente que es una relación de amistad que está más que consolidada.

María Esteve también ha compartido fotos de este planazo

Los comentarios de seguidores anónimos dejan ver que no conocían esta relación de amistad: «Qué guapísimas estáis las tres 😍😍😍», «Cada día me asombran más tú amistades», «Tres mujeres de poder!!!», «Qué grandes actrices. Disfrutad ❤️❤️❤️», «Se os ve estupendas, las cenas con amig@s son fantásticas», «Los Ángeles de España», ha comentado algunos fans que se han quedado sorprendidos con la amistad que hay entre ellas.

No es la primera vez que los seguidores de Belén Esteban se sorprenden con la relación de amistad de esta con otros rostros conocidos de nuestro país. No hay que olvidar la buena relación que mantiene la de Paracuellos del Jarama con Rosalía, de la que habla siempre maravillas. Además, siempre que puede la apoya públicamente, sobre todo cuando ha celebrado algún concierto en España o cuando ha sacado un nuevo tema.

«La quiero muchísimo. Siempre he sido muy fan suya. Recuerdo que un día en ‘Socialité’ salió un crítico poniéndola fina y me sentí muy indignada. Ella me dio las gracias por Instagram y empezamos a hablar por ahí», explicaba en su momento cuando salió a defenderla públicamente. Desde ese día, ambas conversan una gran amistad.