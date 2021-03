Ya se ha emitido parte del documental de Rocío Carrasco, unos instantes en los que ya ha dejado grandes titulares que darán mucho que hablar.

Parecía imposible, pero ha sucedido. A pesar de que nadie imaginaba que tras 25 años de silencio Rocío Carrasco se rasgaría las vestiduras para hablar sobre sus secretos más íntimos, esta semana hemos descubierto que lo hará, dejando a la audiencia boquiabierta. Aunque no veremos hasta este domingo la totalidad del primer capítulo, este jueves los espectadores han podido ver algunos minutos del documental, un resumen que ha dejado helada a todos, tal y como se ha podido ver instantes después en redes sociales. En ‘Sálvame’ han emitido cuatro vídeos de los momentos previos a ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ en los que la hija de Rocío Jurado habla de la última vez que vio a sus hijos, fechas que tiene guardadas a fuego en su mente. «El 27 de julio de 2012 fue el último día que vi a mi hija. Uno de los peores días de mi vida, si no el peor», comienza diciendo. «Un 23 de junio de 2016. Son dos fechas que no se me olvidarán nunca», responde cuando se le pregunta por el último día que vio a su hijo. «Ese día le dije que disfruta mucho de su verano y que en septiembre ya tenía la boda de su madre, que era lo que él quería. Ese día no llegó, no dejaron que llegara», ha revelado muy emocionada mientras acariciaba con nerviosismo sus manos.

Aunque muy pocos conocen qué sucedió entre ella y sus hijos para que a día de hoy haya nula relación, Rocío Carrasco advierte que demostrará la verdad. «Dentro de toda esta historia hay unos puntos muy, muy específicos con los que se entiende perfectamente toda la situación del niño. Yo si algo me he considerado en la vida, y me considero, es buena madre. Porque yo me he puesto por delante de mis hijos siempre, para que a ellos no les rozara ni el aire. Y yo he estado malviviendo 20 años con tal de yo no contribuir al sufrimiento de dos niños. A mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que bajo mi punto de vista, mi punto de vista, tiene una mujer, que son sus hijos», ha relatado. A pesar de que es consciente de que no todo el mundo la apoyará cuando conozca su verdad, su posición será la misma: explicar su versión ante todos. «Habrá quien me entienda y quien hará como que no me ha entendido porque no le convenga y habrá que no me entienda realmente. Pero yo ahí ya no puedo hacer nada, yo lo que puedo hacer es mostrar y demostrar la verdad», ha dicho.

Antonio David Flores la va a demandar

Las primeras consecuencias para ella ya han llegado. Antonio David Flores ha anunciado este jueves que emprenderá acciones legales contra ella, declaraciones que dejan claro que se avecina tormenta como él decía. «Estoy con los cargadores puestos. No tiene la verdad absoluta ¿Estamos de acuerdo? No voy a permitir que esa señora vuelva a hacer ver a la sociedad que soy una persona que ha maltratado. ¿Me estáis entendiendo? Voy a hablar con mi abogado, me tengo que enterar bien de todos los asuntos. He pedido a la dirección del programa poder venir a Málaga a mi despacho a ver toda la documentación que tengo. Ya tomaré la decisiones que tenga que tomar, no voy a entrar en el juego», ha dicho muy molesto.