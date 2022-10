Este martes, Ion Aramendi se ha entrevistado con Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’. El presentador estrella de Mediaset ha repasado su trayectoria personal y profesional en el programa, donde hace años trabajó como reportero. Lo que no imaginaba es que durante su charla con el de Badalona iba a participar su mujer, María Amores. Esta le ha le dedicado unas bonitas palabras de amor que han logrado emocionarlo. «Le quiero dar las gracias por haber estado ahí conmigo, como siempre, ocupándose de todo él», decía. «Eso se agradece porque es mucho trabajo para uno solo. Y él sabe todo lo que le quiero».

«Le quiero infinito elevado al infinito infinitas veces», añadía. Ion no ocultaba que la llamada de su mujer lo había conmovido: «Me emociono muy fácilmente». Su mujer apuntaba: «Es llorón, Llora de felicidad casi siempre, y eso es bueno». A continuación, respondía a la pregunta de Jorge Javier: «¿Qué sería de tu vida sin Ion?». Esta respondía: «Sería un despojo humano».

Ion Aramendi recuerda su pasado laboral fuera de la televisión

Tras la llamada de María Amores, el periodista vasco continuaba la charla con Jorge Javier. «Antes de entrar en ‘Sálvame’ revisaba instalaciones de butano«, recordaba. Es un trabajo «muy jorobado» que realizó durante un año. Esto le hizo entrar «en casa de mucha gente». Personas de toda índole que vivían en muy diversos lugares. «Normalmente en pueblos y que tengan butano es gente mayor o muy mayor. Mi hermano y yo nos lo pasábamos bien».

«Todos los medios recogen que me vas a enterrar, que eres mi gran relevo», sostenía Jorge Javier Vázquez. Ion Aramendi se toaba con humor sus palabras: «Eso es absurdo». La fama no se le ha subido a la cabeza: «Soy de los de siempre, tengo los pies en la tierra. Tengo los colegas de siempre, la familia de siempre. A mí no se me va la olla. Ya estoy mayor para que se me vaya la olla. He llegado a este mundo un poco tarde, pero con la cabeza en mi lugar. Tengo 45 años».

«Me encanta la tele», reconoce Ion Aramendi

«Me da miedo quedarme sin trabajo», admitía. «Me gusta mucho trabajar. Me gusta mucho lo que hago. Me encanta la tele, como a ti. He llegado tarde, pero me he enamorado. Me gusta hacerlo. Para mí el miedo no es paralizante, no hace que me quede bloqueado: todo lo contrario. Yo me muevo siempre. Y si no, vuelvo al butano».

Nacido el 11 de febrero de 1977, Ion Aramendi comenzó su trayectoria profesional como reportero de ‘Sálvame‘, en el que trabajó durante siete años, de 2009 a 2016. Tras ello, empieza a presentar el programa ‘¡Qué me estás contando!’ para la televisión pública autonómica vasca ETB. En 2019 fichó por TVE, donde presentó el concurso ‘El cazador’ y el programa de entrevistas ‘Todos en casa‘, este último emitido durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19. En 2021, presentó en prime-time, junto a Sandra Cervera, el programa de Televisión Española ‘The Dancer’.​