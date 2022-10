A continuación el post íntegro que ha compartido Antonio David Flores: «Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no. Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y ahora que puedo, darte el sitio que mereces. Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mí. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú @marta.riesco. Te amo».