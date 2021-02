David Bustamante ha hablado ante los periodistas después de que salga a la luz su juicio contra su asesor.

David Bustamante y el que fuera su asesor en el pasado, Francisco Majón, confiaban plenamente el uno en el otro. Eran uña y carne hasta tal punto que el artista dejó que se convirtiera en su asesor y se encargara de su economía hasta que le llegó una notificación de Hacienda que truncó su relación. Entonces, el cantante consideró que su problema con la Agencia Tributaria se debía a una mala praxis por parte de Majón, lo que le llevó a demandarle acusándole de estafa y mala gestión. Días después de que Francisco le advirtiera con que se sacara material se arrepentiría, el cántabro se ha sincerado delante de las cámaras.

Vídeo: Europa Press

Tanto por su actitud como por sus palabras es evidente que David Bustamante no está cómodo con que haya visto este asunto la luz. Él era su mano derecha, pero tras supuestamente fallarle rompieron su relación, siendo hace más de cinco años cuando empezaron su batalla legal. El juicio se celebró hace algunos días en la Audiencia Provincial de Madrid y, por el momento, lo que se ha conocido es que Bustamante pide cárcel para Francisco y un pago por su parte de 500.000 euros. Mientras Majón defiende su inocencia allá donde va, Bustamante ha roto su silencio sobre este asunto.

Aunque Bustamante prefiere esperar a que la Justicia hable y dictamine, quien ha amenazado con hablar y dar ciertos detalles ha sido el que fuera su asesor. A la espera de que se descubra a quién dan la razón, Francisco ha comentado que tiene guardadas muchas cosas en el tintero, por lo que quizás algún día se confiese como nunca. «Si la justicia finalmente me da la razón, creo que ya no me voy a callar. Tengo material que si saco, se arrepentirá», espetó. Su intención podría ser sacar a la luz ciertos secretos del artista, no obstante, David ha preferido hacer gala de su discreción y no entrar a valorar estas declaraciones.

El artista está centrado en su cambio físico y en volver a ponerse en forma, un deseo que está consiguiendo a base de mucho esfuerzo. Bustamante ya ha perdido más de 20 kilos gracias a su trabajo con un entrenador personal que saca su mejor versión, tal y como se demuestra en las fotografías que él mismo comparte en sus redes sociales. Cabe señalar que el escándalo con su asesor no es lo único que le ha hecho estar en primera línea mediática, pues fue hace tan solo unos días cuando Ares Teixidó habló sobre el romance que mantuvieron cuando terminó su matrimonio con Paula Echevarría. «No supe gestionar lo que viene luego después del paso por la casa. A mí me superó», ha explicado sobre su paso por el reality. Una experiencia de la que no se arrepiente, pero que la hizo sentir sobrepasada. Poco después de aquello llegaron sus problemas emocionales. «Ahora estoy bien, estoy sana. Damos poca importancia a la salud mental. Cuando sentí que no estaba bien pedí ayuda», contaba.