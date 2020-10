El cantante y su mujer han presentado por primera vez con Bianca, la segunda de sus hijos, nacida el pasado domingo.

El pasado 26 de octubre, David Bisbal y Rosanna Zanetti daban la bienvenida a su segundo hijo: una niña llamada Bianca que recibían con enorme alegría. «Bienvenida al mundo Bianca Bisbal Zanetti», escribía el cantante en su cuenta de Instagram. La pequeña es la tercera hija del almeriense, quien tiene dos hijos, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada, y Matteo, nacido de su unión con la modelo argentina.

Poco han tardado los felices papás en abandonar el hospital donde ha nacido su retoño. Con ropa informal y cubriendo sus rostros con sendas mascarillas, Rosanna y David han salido muy emocionados y sonrientes del hospital. Allí han posado por primera vez ante los medios que aguardaban a la entrada del centro sanitario. Rosana, con abrigo de cuadros, sujetaba a su hija en brazos y le dedicaba tiernas miradas.

Fue el pasado 10 de mayo cuando la pareja compartió la buena nueva. Estaban esperando un bebé y así describían su felicidad en sus redes sociales. «Soy un enamorado de mi familia y estamos muy felices de que siga creciendo. Hace 4 meses recibimos la mejor noticia, bebé en camino!!!! Pronto seremos 5″, escribían. Desde ese instante, la modelo ha compartido con sus seguidores cómo ha ido avanzando su estado de gestación. Poco después la pareja desvelaba que estaba esperando una niña.

Hace poco, cuando se encontraban en la fase final del embarazo, David y Rosanna publicaban varias imágenes juntos presumiendo de su gran momento personal. La modelo, sincera, no dudaba en en relatar con todo lujo de detalles los inconvenientes y malestares que había padecido en las últimas semanas: «Así vamos, casi 9 meses 💣 Hinchada, ciertos zapatos o anillos no me quedan, durmiendo buenísimo 🙄 si algo se cae al piso deja de existir para mi 🤣 agacharse? Qué es eso? A estas alturas ya no estoy tan ágil pero es la última etapa ❤️».