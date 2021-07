Buena amiga de Rocío Carrasco, Belén Rodríguez siempre ha sido una de las más críticas con Antonio David Flores. La colaboradora ha vuelto a serlo. Esta vez como consecuencia de la final de ‘Supervivientes’ donde Olga Moreno se alzó como la ganadora. Una gala que escondía una sorpresa: la presencia por primera vez en un plató de David Flores.

Belén Rodríguez parafraseaba una sonada frase que Rocío Carrasco pronunció en su documental y que seguro retumbará en la memoria de muchos espectadores. En uno de los capítulos clave, donde contó que su hija le había propinado una paliza, la protagonista aseguró que tras la misma la joven llamó por teléfono y dijo: «Papá ya está hecho». Nuevamente, al ver al hijo pequeño de su amiga, esbozaba idénticas palabras en Twitter: “Papá ya está hecho”. Sin duda, un dardo envenenado con el apunta directamente a Antonio David Flores, uno de sus mayores enemigos, a quien señala como la cabeza pensante de todo.

Parece que la periodista evitó ver la final de ‘Supervivientes’ o al menos no se pronunció en directo a través de las redes. Sí que lo hacía esta misma mañana dando los buenos días a sus seguidores y haciendo la siguiente pregunta: «¿Han echado ya a Olga?». Además, añadía este ruego: «Por un otoño sin Flores».

La sorpresa de la gala

La presencia de David Flores en la final de ‘Supervivientes’ ha sido una auténtica sorpresa para los espectadores. Tras una gala de infarto conducida por Carlos Sobera, en la que el italiano Gianmarco Onestini se quedaba a las puertas de ser el vencedor, finalmente la mujer de Antonio David se erigía como la ganadora. Ha sido una edición marcada por lo que ha sucedido en el exterior. Y es que Olga Moreno se convirtió en uno de los fichajes estrella por la repercusión que ha contado la docu-serie de Rocío Carrasco.

La ganadora recibía el codiciado cheque de 200.000 euros y, poco después, era sorprendida por David Flores. Ambos se fundían en un abrazo muy especial. «Olga, eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida», afirmaba el joven muy emocionado. Se trata de la primera ocasión en la que le vemos delante de las cámaras. «Se llama Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero». La concursante, muy nerviosa, solo podía responderle con un «no me lo creo».

Rocío Flores también estaba en el plató para recibir a la concursante. Nada más verse, ambas protagonizaban un largo abrazo. La joven se ha mostrado muy orgullosa de la mujer de su padre. «Has demostrado con creces que nada se te resiste, has dado todo de ti, te has dejado la piel en Honduras, la fuerza física y mental que has demostrado tener no es ni medio normal. Ojalá yo fuese igual de fuerte que tú», afirmaba horas antes de la final vía redes.