Que Ana María Aldón no atraviesa su mejor momento, no es ningún secreto. Su divorcio con José Ortega Cano ha supuesto una importante revolución en su vida. La colaboradora arranca una nueva etapa dispuesta a decir adiós a viejas rutinas. La andaluza ha confesado que lleva mucho tiempo sin hacer vida social. A raíz de este tema no dudaba en lanzar un dardo envenenado al diestro.

«Yo me conozco todas las plazas de toros, pero no todos los teatros», afirmaba rotunda Ana María Aldón durante su participación en el programa ‘Mediafest Night Fever’. Y es que la colaboradora ha aprovechado para lanzar este dardo que evidencia las carencias de su matrimonio. Entre los distintas quejas que ha pronunciado en los últimos meses, siempre estaba la poca vida que hacían de pareja. «Hace mucho que no salgo. Viviendo en Madrid salgo menos que cuando vivía fuera y venía a Madrid. Ahora mismo no estoy en situación de poder salir. Estoy ilusionada con otra cosa que es mi casa. A mí por ejemplo ahora no me apetece ir a una discoteca, tampoco a una plaza de toros». Aunque está dispuesta a revertir esta situación: «Esta noche voy a salir. ¿Me acompañas?», bromeaba con Jorge Javier Vázquez.

El lema de Ana María Aldón

La de Sanlúcar de Barrameda ha vuelto a subirse al escenario del ‘Mediafest’ junto al cantante Hugo Salazar. Ambos han interpretado el tema ‘Resistiré’ del ‘Dúo Dinámico’. «Es mi lema», confesaba Ana María Aldón. «No hace falta estar sola para sentirte sola, pero ahora viene una etapa dura, pero resistiré. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Es que soy de hierro desde pequeña. Ya no hay más golpes. Tengo mucha rabia dentro. Espero que la gente entienda por qué me llaman fría, me volví de hierro».

La diseñadora añadía que con tan solo escuchar la letra de la célebre canción -que se convirtió en un lema durante la pandemia- le salía mucha rabia. «Hay mucho pasado y me duele el pasado. No está cicatrizado, pero voy a poner todo de mi parte para que sí cicatrice. No se puede vivir de esta manera». Ana María Aldón ha regresado con fuerza al ‘Mediafest’ después de la anterior actuación en la que estuvo totalmente decaída interpretando junto a Gisela la canción ‘Suéltalo’ de Frozen. «El otro día recibí muchísimo cariño. Yo estaba más preocupada porque llevaba un par de días chunga. No quiero retroceder», han sido sus reveladoras palabras.