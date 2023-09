Daniel Sancho lloró durante 10 minutos en comisaría tras confesar el crimen de Edwin Arrieta

Pensábamos que habíamos visto todo acerca del caso de Daniel Sancho, pero nada más lejos de la realidad. A cuenta gotas vamos descubriendo más detalles acerca de su reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta, día en el cual hizo dos llamativas peticiones a las autoridades tailandesas, tal y como te hemos contado en SEMANA. Pidió ducharse y lavarse los dientes en la habitación del hotel en el que, según su relato, descuartizó al cirujano colombiano, lo que ha dejado boquiabierto a muchos. Fue horas antes de pedir este receso cuando en comisaría confesó y se derrumbó. A pesar de que en varias ocasiones se ha hecho hincapié en su frialdad, lo cierto es que hay varios momentos en los que se ha visto completamente desbordado por la situación.

Más detalles del sumario del caso de Daniel Sancho

"Lloró durante diez minutos en comisaría", han explicado en 'Vamos a ver', espacio que se ha estrenado este 11 de septiembre en Telecinco. Este bajón repentino deja ver que el hijo de Rodolfo Sancho empezó a ser consciente de lo sucedido y que, además, no se mostraba orgulloso en absoluto de cómo sucedieron los hechos. Una tristeza que le ha acompañado durante su entrada en prisión, donde se decidió ponerle vigilancia para evitar que se autolesionara. De hecho, se llegó a pensar en la posibilidad de que pudiera suicidarse.

Daniel Sancho lleva en la prisión de Koh Samui (Tailandia) más de un mes, estancia en la que no se ha dejado de recabar información de cara al juicio que llegará en unos meses. Un sumario al que han tardado en tener acceso los abogados del chef de 29 años y que está compuesto de 77 páginas en total. "En él se habla de 28 cámaras de seguridad que siguen los pasos de Daniel (...) No existe declaración de ningún testigo. Dicen que han hablado con muchas personas, pero no se recogen declaraciones", han asegurado en el citado programa. Por su parte, la policía se basa en dos puntos para acusar a Daniel Sancho y estos no son otros que su confesión y las pruebas biológicas que han encontrado de Edwin y que les resultan irrefutables.