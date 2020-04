Dani Rovira hizo pública en sus redes sociales la batalla más dura de su vida en plena crisis sanitaria. El actor reveló que padecía cáncer, concretamente Linfoma de Hodgkin. Poco después comenzó con el tratamiento «contra el bicho», pero hasta ahora no había publicado ninguna instantánea en plena lucha. Este miércoles lo ha hecho para citar a sus seguidores en un directo de Instagram en el que charlará con algunos paisanos en lo que él ha llamado ‘En tu taza o en la mía’: «Este Viernes haré un directo a las 18.30h. Sin

pre-tensiones. #EnTuTazaOEnLaMía. Haré dos o tres conexiones con gente de Málaga y hablaremos de todo un poco. ¿Nos acompañáis? Yo con mi taza y vosotros con la vuestra. Y lo que surja…», escribe junto a una imagen en la que aparece el malagueño. Una iniciativa que han seguido otros rostros conocidos como Kiko Rivera, quien todas las semanas realiza entrevistas a famosos, las cuales, por cierto, cuentan con un gran éxito en Instagram.

De este modo, Dani Rovira desvela que la mejor manera de vencer la batalla es estar positivo ante las adversidades y, sobre todo, entretenerse durante este confinamiento cuya duración se está alargando más de un mes y medio. Al ser paciente de riesgo debe tener el máximo cuidado, aunque como él mismo desveló se encuentra tranquilo en esta etapa que le ha tocado vivir. «No tengo miedo. Estoy tranquilo (…) Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta», dijo en sus redes sociales.

Esta publicación ha alcanzado miles de likes, de hecho, en tan solo unas horas ha alcanzado más de 52.000 ‘me gusta’ por parte de sus seguidores. En ella amigos y anónimos le han enviado muchísimo ánimo y fortaleza para hacer frente al cáncer, aunque destacan los mensajes de Fernando Tejero, Aitana Sánchez Gijón, Nathalie Poza o Chambao, entre otros. Todos ellos aseguran que estarán pendientes de su directo, sin embargo, se desconoce si contará también con la compañía de su bastón, Clara Lago, o por el contrario lo hará en solitario.

Aunque Clara no lo ha revelado en su Instagram, en esta red social sí que ha tratado siempre de mostrar su apoyo a su pareja. Especialmente, cuando Dani Rovira confesó la enfermedad que padecía. «No me cabe duda de que si la vida te ha colocado este aprendizaje en el camino es que puedes con ello», dijo la joven a Rovira.