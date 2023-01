A última hora de la mañana de este lunes se ha conocido otra novedad del caso de Dani Alves. El futbolista que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado viernes 20 de enero, ha sido trasladado de prisión: de Brians 1 a Brians 2 de Barcelona. ¿La razón? Se asegura que para garantizar su seguridad y la convivencia en un módulo residencial, donde actualmente hay 80 internos. A partir de ahora dispondrá de una celda individual con ducha, evitando así fotografías incómodas que podrían trascender a los medios de comunicación al tratarse de un rostro conocido, garantizando así su intimidad. Ahora tiene mayores comodidades, pues goza de una celda mejor equipada mientras se decide su futuro legal.

Lo que conlleva el cambio de prisión para Dani Alves

La Consejería de Justicia ha sido quien ha comunicado este movimiento. Al parecer, a partir de ahora estará junto a otros presos condenados, así como otros preventivos que como Alves se encuentran a la espera de juicio. Aunque él no está en peligro, sí se ha revelado que su presencia podría alterar el funcionamiento del módulo, por lo que han dado el paso de cambiarle de prisión. De este modo, Dani Alves evita las duchas comunitarias e incidencias futuras, lo que deja ver que en este caso el centro penitenciario ha querido ir un paso por delante.

El brasileño se enfrenta a una pena de 4 a 12 años si finalmente es condenado por el presunto delito de agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Mientras su familia intenta cambiar de abogado, son varios los datos e informaciones que están desmontando su versión. Ahora varios miembros de su familia están viajando a España para reunirse con un equipo legal y para que por cuestiones logísticas sea todo más fácil para ellos, quienes, por cierto, mantienen que todavía están en shock.

Quien tampoco se hace todavía a la idea de lo sucedido es su esposa, Joana Sanz. La modelo le mostró su apoyo públicamente nada más conocerse la noticia de su detención, una situación que le tiene completamente sobrepasada. Y es que al complicadísimo problema legal de su marido, se suma la reciente pérdida de su madre, quien falleció hace tan solo unos días de un cáncer que le fue diagnosticado en octubre. «Corazón, aguanta tanto dolor por favor», se repite a sí misma sin cesar, lo que deja ver el tsunami que ha arrasado su vida este 2023.

Ha sido durante este fin de semana cuando ha visto la luz la escalofriante declaración de la joven que ha denunciado a Alves. Ella ha sido quien ha narrado lo sucedido la noche en cuestión, una versión que ella ha mantenido y de la que no ha cambiado ni una coma hasta ahora, a diferencia del deportista. «Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía. Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido. Empezó a pegarme bofetadas. No llegué a hacerle la felación. Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me giré para abrir la puerta pero me dijo: ‘Tú no te vas a ir, salgo yo primero'», dijo ella.